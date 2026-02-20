Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил о наличии альтернатив отмененным пошлинам - РИА Новости, 20.02.2026
21:58 20.02.2026 (обновлено: 23:25 20.02.2026)
Трамп заявил о наличии альтернатив отмененным пошлинам
Трамп заявил о наличии альтернатив отмененным пошлинам - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп заявил о наличии альтернатив отмененным пошлинам
Дональд Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам, которые Верховный суд США признал незаконными. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T21:58:00+03:00
2026-02-20T23:25:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
экономика
пошлины
торговые пошлины
реакция на пошлины сша
сша
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика, пошлины, торговые пошлины, реакция на пошлины сша, верховный суд сша
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика, Пошлины, торговые пошлины, Реакция на пошлины США, Верховный суд США
Трамп заявил о наличии альтернатив отмененным пошлинам

Трамп заявил о наличии альтернатив признанным незаконными импортным пошлинам

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Дональд Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам, которые Верховный суд США признал незаконными.
"Иностранные государства, которые годами грабили нас, в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах. Но танцевать они будут недолго", — сказал он на незапланированном пресс-брифинге в Белом доме.
В ЕК отреагировали на решение Верховного суда США по импортным пошлинам
По его словам, "позорное" решение не отменяет тарифы, а лишь касается применения конкретной нормы для их введения. Более того, все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохранятся, подчеркнул глава Белого дома. А позднее в пятницу он собирается подписать указ о введении глобальной пошлины в десять процентов в дополнение к уже инициированным.
Помимо этого, он заявил, что не намерен возвращать доходы от пошлин, хотя ранее соглашался, что это придется сделать в случае признания их незаконными. Как утверждает американский лидер, в казну поступили 600 миллиардов долларов, а сами тарифы позволили разрешить большую часть международных конфликтов.
Ранее в пятницу высшая судебная инстанция Соединенных Штатов признала, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему это делать, а исключительными полномочиями на это наделен конгресс.
Введение тарифов

Торговую политику 47-й президент США начал ужесточать практически сразу же после возвращения в Белый дом: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.
Кульминацией стало начало апреля прошлого года, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс Соединенные Штаты поставили на паузу, начав переговоры со многими государствами.
Апелляционный суд США в конце августа 2025-го постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях не дает президенту права вводить импортные пошлины. Белый дом настаивает на наличии таких экстренных полномочий, связывая ситуацию с национальной безопасностью.
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импортЭкономикаПошлиныторговые пошлиныРеакция на пошлины СШАВерховный суд США
 
 
