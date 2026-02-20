Трамп заявил о наличии альтернатив отмененным пошлинам

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Дональд Трамп заявил о наличии "отличных альтернатив" импортным пошлинам, которые Верховный суд США признал незаконными.

"Иностранные государства, которые годами грабили нас, в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах. Но танцевать они будут недолго", — сказал он на незапланированном пресс-брифинге в Белом доме.

По его словам, "позорное" решение не отменяет тарифы, а лишь касается применения конкретной нормы для их введения. Более того, все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохранятся, подчеркнул глава Белого дома. А позднее в пятницу он собирается подписать указ о введении глобальной пошлины в десять процентов в дополнение к уже инициированным.

Помимо этого, он заявил, что не намерен возвращать доходы от пошлин, хотя ранее соглашался, что это придется сделать в случае признания их незаконными. Как утверждает американский лидер, в казну поступили 600 миллиардов долларов, а сами тарифы позволили разрешить большую часть международных конфликтов.

Ранее в пятницу высшая судебная инстанция Соединенных Штатов признала, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему это делать, а исключительными полномочиями на это наделен конгресс.

Введение тарифов

Торговую политику 47-й президент США начал ужесточать практически сразу же после возвращения в Белый дом: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады , поднял их для Китая , объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили.

Кульминацией стало начало апреля прошлого года, когда Вашингтон установил взаимные пошлины на импорт. Базовая ставка составила десять процентов, но для 57 стран заработали повышенные тарифы. Через неделю весь этот процесс Соединенные Штаты поставили на паузу, начав переговоры со многими государствами.