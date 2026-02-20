https://ria.ru/20260220/tramp-2075888544.html
Трамп заявил, что не собирается возвращать собранные пошлины
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращать средства, собранные через пошлины на иностранные товары, после решения Верховного суда об отсутствии у него полномочий по тарифам.
«
"Это не обсуждается. Мы проведем в судах следующие пять лет. Ну давайте", - заявил Трамп
на незапланированной пресс-конференции после решения Верховного суда.
Трамп сообщил, что благодаря пошлинам в казну поступили сотни миллиардов долларов.
Высшая инстанция признала, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Исключительные полномочия по тарифам конституция дает конгрессу, говорится в постановлении. Президент США
назвал это решение позором, сообщив о наличии запасного плана.
Экономисты подсчитали, что позиция Верховного суда грозит исковыми требованиями о возврате более 175 миллиардов долларов, собранных в качестве пошлина на иностранные товары.