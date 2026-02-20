Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что не собирается возвращать собранные пошлины - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:54 20.02.2026 (обновлено: 22:04 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/tramp-2075888544.html
Трамп заявил, что не собирается возвращать собранные пошлины
Трамп заявил, что не собирается возвращать собранные пошлины - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп заявил, что не собирается возвращать собранные пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращать средства, собранные через пошлины на иностранные товары, после решения Верховного суда об... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T21:54:00+03:00
2026-02-20T22:04:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075853940_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_8c17072215f20ffd77b4678529d90c71.jpg
https://ria.ru/20260220/tramp-2075887857.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075853940_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_926c7dae1e85002307ef2cccc895fff9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, дональд трамп, в мире, экономика
США, Дональд Трамп, В мире, Экономика
Трамп заявил, что не собирается возвращать собранные пошлины

Трамп после решения ВС заявил, что возвращение собранных пошлин не обсуждается

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп после подписания указа о введении пошлин на импортные товары. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращать средства, собранные через пошлины на иностранные товары, после решения Верховного суда об отсутствии у него полномочий по тарифам.
«
"Это не обсуждается. Мы проведем в судах следующие пять лет. Ну давайте", - заявил Трамп на незапланированной пресс-конференции после решения Верховного суда.
Трамп сообщил, что благодаря пошлинам в казну поступили сотни миллиардов долларов.
Высшая инстанция признала, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Исключительные полномочия по тарифам конституция дает конгрессу, говорится в постановлении. Президент США назвал это решение позором, сообщив о наличии запасного плана.
Экономисты подсчитали, что позиция Верховного суда грозит исковыми требованиями о возврате более 175 миллиардов долларов, собранных в качестве пошлина на иностранные товары.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп заявил, что все пошлины, связанные с нацбезопасностью, сохранятся
Вчера, 21:51
 
СШАДональд ТрампВ миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала