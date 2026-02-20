Рейтинг@Mail.ru
21:51 20.02.2026
Трамп заявил, что все пошлины, связанные с нацбезопасностью, сохранятся
Трамп заявил, что все пошлины, связанные с нацбезопасностью, сохранятся
Трамп заявил, что все пошлины, связанные с нацбезопасностью, сохранятся

Трамп заявил, что пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что все пошлины, связанные с национальной безопасностью, сохраняются, несмотря на решение Верховного суда США о незаконности большинства из них.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
«
"Все пошлины, связанные с национальной безопасностью... с настоящего момента сохраняются в полном объеме и в полной силе", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил, что США могут оказаться на пороге катастрофы
11 ноября 2025, 00:21
 
