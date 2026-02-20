https://ria.ru/20260220/tramp-2075886601.html
Трамп рассказал о реакции других стран на решение суда по пошлинам
Трамп рассказал о реакции других стран на решение суда по пошлинам - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп рассказал о реакции других стран на решение суда по пошлинам
Иностранные государства в восторге от решения Верховного суда США по пошлинам и "танцуют на улицах", но и это ненадолго, заявил в пятницу президент США Дональд... РИА Новости, 20.02.2026
сша
Трамп рассказал о реакции других стран на решение суда по пошлинам
Трамп: радость других стран от решения суда по пошлинам продлится недолго
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Иностранные государства в восторге от решения Верховного суда США по пошлинам и "танцуют на улицах", но и это ненадолго, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Ранее в пятницу Верховный суд США
признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Иностранные государства, которые годами грабили нас, в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах. Но танцевать они будут недолго", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Президент также отметил, что у правительства есть "отличные альтернативы" пошлинам.