Трамп сделал заявление после решения Верховного суда США по пошлинам
21:37 20.02.2026 (обновлено: 21:46 20.02.2026)
Трамп сделал заявление после решения Верховного суда США по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда о признании импортных пошлин незаконными не отменяет их, а лишь касается применения конкретной... РИА Новости, 20.02.2026
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда о признании импортных пошлин незаконными не отменяет их, а лишь касается применения конкретной нормы для их введения.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
"Верховный суд не отменял пошлины. Они лишь признали недействительным конкретное использование пошлин по закону о чрезвычайных экономических полномочиях, в основном связанное с получением сборов", - заявил Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Трамп рассказал о реакции других стран на решение суда по пошлинам
Вчера, 21:43
 
СШАДональд ТрампВ мире
 
 
