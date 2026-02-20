https://ria.ru/20260220/tramp-2075886035.html
Трамп сделал заявление после решения Верховного суда США по пошлинам
Трамп сделал заявление после решения Верховного суда США по пошлинам
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение Верховного суда о признании импортных пошлин незаконными не отменяет их, а лишь касается применения конкретной... РИА Новости, 20.02.2026
Трамп сделал заявление после решения Верховного суда США по пошлинам
Трамп считает, что решение Верховного суда США не отменяет пошлины