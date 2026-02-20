https://ria.ru/20260220/tramp-2075884301.html
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим
Решение Верховного суда США о незаконности большей части импортных пошлин является глубоко разочаровывающим, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим
Трамп: решение Верховного суда США по пошлинам является глубоко разочаровывающим
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Решение Верховного суда США о незаконности большей части импортных пошлин является глубоко разочаровывающим, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Ранее в пятницу Верховный суд США
признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп
вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
«
"Решение Верховного суда по пошлинам вызывает глубокое разочарование, и мне стыдно за некоторых членов суда, абсолютно стыдно за то, что им не хватает смелости поступить правильно для нашей страны", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Он также назвал судей Верховного суда, проголосовавших против законности импортных пошлин, позором страны и подхалимами радикальных левых демократов.
Трамп ввел пошлины на основе закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд счел, что администрация слишком широко трактует норму, а конституция однозначно указывает на исключительность полномочий законодателей по этому вопросу.