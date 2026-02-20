Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим

«

"Решение Верховного суда по пошлинам вызывает глубокое разочарование, и мне стыдно за некоторых членов суда, абсолютно стыдно за то, что им не хватает смелости поступить правильно для нашей страны", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.