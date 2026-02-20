Рейтинг@Mail.ru
21:24 20.02.2026 (обновлено: 22:02 20.02.2026)
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп назвал решение Верховного суда США по пошлинам разочаровывающим

Трамп: решение Верховного суда США по пошлинам является глубоко разочаровывающим

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Решение Верховного суда США о незаконности большей части импортных пошлин является глубоко разочаровывающим, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
«
"Решение Верховного суда по пошлинам вызывает глубокое разочарование, и мне стыдно за некоторых членов суда, абсолютно стыдно за то, что им не хватает смелости поступить правильно для нашей страны", - сказал Трамп во время незапланированного пресс-брифинга в Белом доме.
Он также назвал судей Верховного суда, проголосовавших против законности импортных пошлин, позором страны и подхалимами радикальных левых демократов.
Трамп ввел пошлины на основе закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд счел, что администрация слишком широко трактует норму, а конституция однозначно указывает на исключительность полномочий законодателей по этому вопросу.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам
СШАДональд ТрампВ мире
 
 
