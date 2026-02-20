Трамп проведет пресс-брифинг по решению Верховного суда о пошлинах

"Президент Трамп проведет пресс-брифинг по решению Верховного суда о тарифах в 12:45 по восточному времени (20:45 мск)", - написала Левитт в соцсети X .

Трамп ввел пошлин на основе закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд счел, что администрация слишком широко трактует норму, а конституция однозначно указывает на исключительность полномочий законодателей по этому вопросу.

В то же самое время, как сообщает телеканал CNN, Трамп во время общения с американскими губернаторами в пятницу заявил, что у него есть запасной план по импортным пошлинам.