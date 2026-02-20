Рейтинг@Mail.ru
20.02.2026

Трамп проведет пресс-брифинг по решению Верховного суда о пошлинах
20:26 20.02.2026
Трамп проведет пресс-брифинг по решению Верховного суда о пошлинах
Трамп проведет пресс-брифинг по решению Верховного суда о пошлинах - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп проведет пресс-брифинг по решению Верховного суда о пошлинах
Президент США Дональд Трамп проведет пресс-брифинг в 20:45 мск после решения Верховного суда, признавшего незаконным введение импортных пошлин, сообщила... РИА Новости, 20.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, каролин левитт
В мире, США, Дональд Трамп, Каролин Левитт
Трамп проведет пресс-брифинг по решению Верховного суда о пошлинах

ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проведет пресс-брифинг в 20:45 мск после решения Верховного суда, признавшего незаконным введение импортных пошлин, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп проведет пресс-брифинг по решению Верховного суда о тарифах в 12:45 по восточному времени (20:45 мск)", - написала Левитт в соцсети X.

Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, на самом деле не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором.
Трамп ввел пошлин на основе закона 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Верховный суд счел, что администрация слишком широко трактует норму, а конституция однозначно указывает на исключительность полномочий законодателей по этому вопросу.
В то же самое время, как сообщает телеканал CNN, Трамп во время общения с американскими губернаторами в пятницу заявил, что у него есть запасной план по импортным пошлинам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
CNN: Трамп заявил о запасном плане по пошлинам
В миреСШАДональд ТрампКаролин Левитт
 
 
