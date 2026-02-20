Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может принять решение об ограниченных ударах по Ирану.

"Думаю, я могу сказать, что рассматриваю такую возможность", — сказал он перед встречей с губернаторами в Белом доме.

Накануне об этом со ссылкой на источники писало издание The Wall Street Journal. Утверждается, что американцы могут нанести первый удар по нескольким военным или правительственным объектам. Если после этого Иран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов, сказано в материале.

Сам Трамп в четверг заявил, что ясность в вопросе о сделке с Тегераном должна наступить в течение следующих десяти дней.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Вашингтон отправил армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.

В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи , сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.