Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану - РИА Новости, 20.02.2026
17:56 20.02.2026 (обновлено: 18:38 20.02.2026)
Трамп рассматривает возможность ограниченных ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп может принять решение об ограниченных ударах по Ирану. РИА Новости, 20.02.2026
в мире, иран, сша, дональд трамп, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана, ядерное оружие
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана, Ядерное оружие
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может принять решение об ограниченных ударах по Ирану.
"Думаю, я могу сказать, что рассматриваю такую возможность", — сказал он перед встречей с губернаторами в Белом доме.
Трамп рассказал новые подробности по сделке с Ираном
19 февраля, 23:10
Трамп рассказал новые подробности по сделке с Ираном
19 февраля, 23:10
Накануне об этом со ссылкой на источники писало издание The Wall Street Journal. Утверждается, что американцы могут нанести первый удар по нескольким военным или правительственным объектам. Если после этого Иран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов, сказано в материале.
По данным газеты The New York Times, Штаты направили на Ближний Восток более 50 истребителей и две группы авианосцев. Они могут присоединиться к американской морской группировке уже в выходные или в начале следующей недели. В свою очередь, телеканал CBS передавал, что США готовы нанести удары по Ирану уже в субботу.
Сам Трамп в четверг заявил, что ясность в вопросе о сделке с Тегераном должна наступить в течение следующих десяти дней.
Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану, пишут СМИ
19 февраля, 19:20
Британия отказалась предоставить США базы для удара по Ирану, пишут СМИ
19 февраля, 19:20

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Вашингтон отправил армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, то Штаты перейдут ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций
Вчера, 12:41
СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций
Вчера, 12:41
 
В миреИранСШАДональд ТрампСитуация вокруг "ядерного досье" ИранаЯдерное оружие
 
 
