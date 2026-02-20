https://ria.ru/20260220/tramp-2075726188.html
Трамп хочет хороших отношений с Россией, заявили в США
Президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией, сообщил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи, отметив, что недавно был в Вашингтоне. РИА Новости, 20.02.2026
