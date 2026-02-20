Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет хороших отношений с Россией, заявили в США - РИА Новости, 20.02.2026
12:32 20.02.2026
Трамп хочет хороших отношений с Россией, заявили в США
Трамп хочет хороших отношений с Россией, заявили в США - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп хочет хороших отношений с Россией, заявили в США
Президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией, сообщил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи, отметив, что недавно был в Вашингтоне. РИА Новости, 20.02.2026
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, российский союз промышленников и предпринимателей
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Российский союз промышленников и предпринимателей
Трамп хочет хороших отношений с Россией, заявили в США

Глава Американской торговой палаты Эйджи: Трамп хочет хороших отношений с РФ

© AP Photo / Allison RobbertПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп хочет хороших отношений с Россией, сообщил глава Американской торговой палаты Роберт Эйджи, отметив, что недавно был в Вашингтоне.
«
"Я был недавно в США, в Вашингтоне. И хорошая новость, я говорил с людьми, которые сидят советуют в Белом доме, действительно, Трамп хочет хорошие отношения с Россией, он хочет мировое соглашение", - сказал Эйджи на Международном форуме на Неделе Российского бизнеса, который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).
«
"Естественно, когда он пришел, он думал, что это будет намного проще после скольких витков встреч в Кремле. Я думаю, сейчас он понимает, что это не так просто, но он хочет этого", - добавил Эйджи.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Недели российского бизнеса.
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
