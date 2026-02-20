https://ria.ru/20260220/tramp-2075666964.html
Трамп рассматривал разные варианты ударов по Ирану, пишут СМИ
Трамп рассматривал разные варианты ударов по Ирану, пишут СМИ - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп рассматривал разные варианты ударов по Ирану, пишут СМИ
Президент США Дональда Трамп в четверг рассмотрел разные варианты ударов по Ирану, начиная от точенного и заканчивая масштабной бомбардировкой... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:17:00+03:00
2026-02-20T09:17:00+03:00
2026-02-20T09:17:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509385_0:104:3071:1831_1920x0_80_0_0_036369700ec068efde7548f51271585b.jpg
https://ria.ru/20260220/iran-2075643256.html
сша
иран
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028509385_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2922c701f8bd52bfb2bcbfd2487de36b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп рассматривал разные варианты ударов по Ирану, пишут СМИ
ABC: Трамп рассматривал варианты ударов по военным и ядерным объектам Ирана