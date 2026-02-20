СМИ: Трамп рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает нанесение первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его заключить ядерную сделку, пишет газета Президент США Дональд Трамп допускает нанесение первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его заключить ядерную сделку, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Подобный шаг нельзя назвать полномасштабной атакой, которая могла бы спровоцировать серьезные ответные действия", — говорится в статье.

Американцы могут нанести первый удар по нескольким военным или правительственным объектам. Если после этого Иран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов в республике, указывается в материале.

Это говорит о том, что Трамп готов использовать военную силу не только в карательных целях, но и чтобы проложить путь к соглашению, которое бы устроило Вашингтон, отмечает WSJ.

Старшие советники не раз предлагали главе Белого дома подобный план, но не ясно, насколько серьезно он его рассматривает, резюмировалось в публикации.

Накануне газета The New York Times сообщила, что Штаты перенаправили на Ближний Восток более 50 истребителей и две группы авианосцев. Они могут присоединиться к американской морской группировке уже в выходные или в начале следующей недели. По данным телеканала CBS, военные США готовы нанести удары по Ирану уже в субботу.

Сам Трамп заявил, что ясность в вопросе о сделке с Тегераном должна наступить в течение следующих десяти дней.

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

летом прошлого года . В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы . Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.

В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.