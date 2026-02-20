Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану
01:07 20.02.2026 (обновлено: 09:31 20.02.2026)
СМИ: Трамп рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану
СМИ: Трамп рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану
СМИ: Трамп рассматривает возможность ограниченного удара по Ирану

Дональд Трамп
Дональд Трамп
Дональд Трамп. Архивное фото
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допускает нанесение первичного ограниченного удара по Ирану, чтобы заставить его заключить ядерную сделку, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Подобный шаг нельзя назвать полномасштабной атакой, которая могла бы спровоцировать серьезные ответные действия", — говорится в статье.
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
Вчера, 13:44
Американцы могут нанести первый удар по нескольким военным или правительственным объектам. Если после этого Иран не откажется от обогащения урана, то Штаты начнут широкомасштабную кампанию против государственных объектов в республике, указывается в материале.
Это говорит о том, что Трамп готов использовать военную силу не только в карательных целях, но и чтобы проложить путь к соглашению, которое бы устроило Вашингтон, отмечает WSJ.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов на борту самолета Air Force One во время полета из Уэст-Палм-Бич, Флорида - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Вероятность операции США против Ирана достигла 90 процентов, пишут СМИ
18 февраля, 15:17
Старшие советники не раз предлагали главе Белого дома подобный план, но не ясно, насколько серьезно он его рассматривает, резюмировалось в публикации.
Накануне газета The New York Times сообщила, что Штаты перенаправили на Ближний Восток более 50 истребителей и две группы авианосцев. Они могут присоединиться к американской морской группировке уже в выходные или в начале следующей недели. По данным телеканала CBS, военные США готовы нанести удары по Ирану уже в субботу.
Сам Трамп заявил, что ясность в вопросе о сделке с Тегераном должна наступить в течение следующих десяти дней.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ узнали, почему Трамп откладывает операцию против Ирана
Вчера, 16:38

Обострение между Вашингтоном и Тегераном

Президент США требует от Ирана заключить сделку, исключающую наличие у страны ядерного оружия. Он предупредил, что в противном случае исламскую республику ждет гораздо более мощная атака, чем была летом прошлого года. В конце января Штаты отправили армаду военных кораблей в Оманский и Персидский заливы. Позднее глава Пентагона Пит Хегсет сообщил о переброске туда дополнительных подразделений.
В начале февраля представители США и Ирана провели переговоры в Омане. По словам главы МИД ИРИ Аббаса Аракчи, сторонам удалось выработать ключевые принципы для работы над соглашением, которое гарантирует использование ядерной энергетики только в мирных целях. Тегеран настаивает на праве обогащать уран, даже если это приведет к войне.
На прошлой неделе Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, Вашингтон перейдет ко второй фазе действий, которая станет "очень тяжелой" для республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Штаты будут бить по России и Китаю через Иран
18 февраля, 08:00
 
