С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка
С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка - РИА Новости, 20.02.2026
С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка
Более 179 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта утилизировано или направлено в хозяйственный оборот с побережья Черного моря в рамках работ по ликвидации... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:04:00+03:00
2026-02-20T16:04:00+03:00
2026-02-20T16:09:00+03:00
С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка
На юге страны утилизировали и пустили в оборот 179 тыс тонн загрязнённого песка
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 179 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта утилизировано или направлено в хозяйственный оборот с побережья Черного моря в рамках работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщает правительство России.
"С начала работ собрано более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 179 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря
и на суше продолжается.
Ведётся мониторинг акватории Чёрного моря, а также побережья Краснодарского края
и Республики Крым
. Подчеркивается, что за прошедшую неделю новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано, а на космических снимках в районе крушения танкеров в акватории Чёрного моря подтверждённых пятен нефтепродуктов не выявлено.
"Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 764 человека и 184 единицы техники", - добавляется в сообщении.
В районе Керченского пролива
15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.