С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 179 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта утилизировано или направлено в хозяйственный оборот с побережья Черного моря в рамках работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщает правительство России.

"С начала работ собрано более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 179 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта", - говорится в сообщении.