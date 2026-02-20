Рейтинг@Mail.ru
С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка - РИА Новости, 20.02.2026
16:04 20.02.2026 (обновлено: 16:09 20.02.2026)
С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка
С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка - РИА Новости, 20.02.2026
С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка
Более 179 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта утилизировано или направлено в хозяйственный оборот с побережья Черного моря в рамках работ по ликвидации... РИА Новости, 20.02.2026
черное море
керченский пролив
краснодарский край
черное море
керченский пролив
краснодарский край
черное море, керченский пролив, краснодарский край
Черное море, Керченский пролив, Краснодарский край
С побережья Черного моря утилизировали 179 тысяч тонн загрязненного песка

На юге страны утилизировали и пустили в оборот 179 тыс тонн загрязнённого песка

© Фото : МЧС России/TelegramСпециалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : МЧС России/Telegram
Специалисты собирают загрязненный песок с кубанского берега после крушения танкеров с нефтепродуктами. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Более 179 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта утилизировано или направлено в хозяйственный оборот с побережья Черного моря в рамках работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе, сообщает правительство России.
"С начала работ собрано более 185 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта. Очищено более трех тысяч километров береговой линии, в том числе повторно. В общей сложности утилизировано специализированными организациями или направлено в хозяйственный оборот более 179 тысяч тонн загрязнённого песка и грунта", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в акватории Чёрного моря и на суше продолжается.
Ведётся мониторинг акватории Чёрного моря, а также побережья Краснодарского края и Республики Крым. Подчеркивается, что за прошедшую неделю новых случаев выброса нефтепродуктов не зафиксировано, а на космических снимках в районе крушения танкеров в акватории Чёрного моря подтверждённых пятен нефтепродуктов не выявлено.
"Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 764 человека и 184 единицы техники", - добавляется в сообщении.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе 2025 года произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, в ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии.
Заголовок открываемого материала