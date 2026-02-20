https://ria.ru/20260220/terakt-2075719021.html
ФСБ показала кадры ликвидации украинского агента в Ставрополе
ФСБ показала кадры ликвидации украинского агента в Ставрополе - РИА Новости, 20.02.2026
ФСБ показала кадры ликвидации украинского агента в Ставрополе
ФСБ России опубликовала кадры ликвидации агента украинских спецслужб, планировавшего устроить теракт в Ставрополе. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T12:02:00+03:00
2026-02-20T12:02:00+03:00
2026-02-20T12:03:00+03:00
ставрополь
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075716125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7489b37370b165784e647064e430801.jpg
https://ria.ru/20260114/terakty-2034839540.html
ставрополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075716125_172:0:1612:1080_1920x0_80_0_0_2e10d552096ad93f6fefd909b79afb87.jpg
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период массовых праздничных мероприятий", — говорится в заявлении.
2026-02-20T12:02
true
PT1M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ставрополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Ставрополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
ФСБ показала кадры ликвидации украинского агента в Ставрополе
ФСБ показала видео ликвидации планировавшего теракт в Ставрополе агента Киева
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры ликвидации агента украинских спецслужб, планировавшего устроить теракт в Ставрополе.
Как сообщила ФСБ
, предотвращен теракт в Ставрополе
, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля, злоумышленник, собиравшийся устроить взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере, был ликвидирован при попытке оказать сопротивление при задержании.
На опубликованных кадрах мужчина заходит в магазин и покупает необходимые ему материалы для совершения теракта, после чего уходит с пакетом в руках, печатая что-то в телефоне.
Далее показана операция силовиков по задержанию у тайника со средствами для изготовления самодельного взрывного устройства. Диверсант выглядывает из небольшого квадратного здания, а затем пытается спрятаться внутри. Оперативники медленно приближаются к укрытию и заходят внутрь. На кадрах - тело с пистолетом в правой руке.
ФСБ также продемонстрировала изъятые у диверсанта оружие, несколько мобильных телефонов и элементы взрывного устройства.