ФСБ показала кадры ликвидации украинского агента в Ставрополе

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры ликвидации агента украинских спецслужб, планировавшего устроить теракт в Ставрополе.

Как сообщила ФСБ , предотвращен теракт в Ставрополе , планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля, злоумышленник, собиравшийся устроить взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере, был ликвидирован при попытке оказать сопротивление при задержании.

На опубликованных кадрах мужчина заходит в магазин и покупает необходимые ему материалы для совершения теракта, после чего уходит с пакетом в руках, печатая что-то в телефоне.

Далее показана операция силовиков по задержанию у тайника со средствами для изготовления самодельного взрывного устройства. Диверсант выглядывает из небольшого квадратного здания, а затем пытается спрятаться внутри. Оперативники медленно приближаются к укрытию и заходят внутрь. На кадрах - тело с пистолетом в правой руке.