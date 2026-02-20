Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала кадры ликвидации украинского агента в Ставрополе
12:02 20.02.2026 (обновлено: 12:03 20.02.2026)
ФСБ показала кадры ликвидации украинского агента в Ставрополе
ФСБ показала кадры ликвидации украинского агента в Ставрополе
2026
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период массовых праздничных мероприятий", — говорится в заявлении.
ставрополь, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Ставрополь, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. ФСБ России опубликовала кадры ликвидации агента украинских спецслужб, планировавшего устроить теракт в Ставрополе.
Как сообщила ФСБ, предотвращен теракт в Ставрополе, планировавшийся украинскими спецслужбами к 23 Февраля, злоумышленник, собиравшийся устроить взрывы в здании филиала фонда "Защитники Отечества" и расположенном рядом сквере, был ликвидирован при попытке оказать сопротивление при задержании.
На опубликованных кадрах мужчина заходит в магазин и покупает необходимые ему материалы для совершения теракта, после чего уходит с пакетом в руках, печатая что-то в телефоне.
Далее показана операция силовиков по задержанию у тайника со средствами для изготовления самодельного взрывного устройства. Диверсант выглядывает из небольшого квадратного здания, а затем пытается спрятаться внутри. Оперативники медленно приближаются к укрытию и заходят внутрь. На кадрах - тело с пистолетом в правой руке.
ФСБ также продемонстрировала изъятые у диверсанта оружие, несколько мобильных телефонов и элементы взрывного устройства.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2025-2026 годах
Ставрополь Россия Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России) Происшествия
 
 
Заголовок открываемого материала