Сервисами "пробива" в Telegram пользовались иностранные кол-центры

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зарубежные кол-центры активно пользовались Telegram-ботами, предлагающими услуги по составлению досье на человека, рассказали в УБК МВД.

"Сервисы использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий", — говорится в сообщении

В прошлом году подразделения ведомства пресекли работу крупнейших в России площадок по распространению персональных данных. Объем изъятой информации превысил 200 терабайт — это более 50 миллиардов строк сведений.

Тем не менее в зарубежных мессенджерах продолжают действовать каналы и чат-боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. При этом, как подчеркнули в УБК, обращения МВД в их администрацию остаются без рассмотрения.

Как ранее в пятницу рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре , еженедельно Telegram удаляет до ста таких сервисов по запросу, а с 2022 года их общее число составило 8358. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. В ведомстве подчеркнули, что руководству платформы следует самостоятельно пресекать работу таких сервисов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.

Ситуация с Telegram в России

На минувшей неделе РКН начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.

С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.