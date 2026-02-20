https://ria.ru/20260220/telegram-2075883542.html
Сервисами "пробива" в Telegram пользовались иностранные кол-центры
Сервисами "пробива" в Telegram пользовались иностранные кол-центры - РИА Новости, 20.02.2026
Сервисами "пробива" в Telegram пользовались иностранные кол-центры
Зарубежные кол-центры активно пользовались Telegram-ботами, предлагающими услуги по составлению досье на человека, рассказали в УБК МВД. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T21:19:00+03:00
2026-02-20T21:19:00+03:00
2026-02-20T22:08:00+03:00
технологии
telegram
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
мошенничество
кол-центры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_b6d1718080710fd2f42ba8200a89de87.jpg
https://ria.ru/20260219/durov-2075465852.html
https://ria.ru/20260213/moshenniki-2074075680.html
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_239086ca41760d17d6b3045b83530857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, мошенничество, кол-центры
Технологии, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество, Мошенничество, кол-центры
Сервисами "пробива" в Telegram пользовались иностранные кол-центры
МВД: иностранные кол-центры пользовались Telegram для сбора данных о россиянах
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Зарубежные кол-центры активно пользовались Telegram-ботами, предлагающими услуги по составлению досье на человека, рассказали в УБК МВД.
"Сервисы использовались для сбора данных о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и представителях власти для последующих диверсионно-террористических актов и иных противоправных действий", — говорится в сообщении
.
В прошлом году подразделения ведомства пресекли работу крупнейших в России
площадок по распространению персональных данных. Объем изъятой информации превысил 200 терабайт — это более 50 миллиардов строк сведений.
Тем не менее в зарубежных мессенджерах продолжают действовать каналы и чат-боты, предлагающие незаконный сбор и продажу данных. При этом, как подчеркнули в УБК, обращения МВД в их администрацию остаются без рассмотрения.
Как ранее в пятницу рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре
, еженедельно Telegram удаляет до ста таких сервисов по запросу, а с 2022 года их общее число составило 8358. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются все новые ресурсы. В ведомстве подчеркнули, что руководству платформы следует самостоятельно пресекать работу таких сервисов и запретить их поиск, а также прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации.
Ситуация с Telegram в России
На минувшей неделе РКН начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля там не подтвердили и не опровергли.
С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Telegram и WhatsApp активно используют злоумышленники для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.