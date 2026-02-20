Рейтинг@Mail.ru
Telegram в неделю удаляет до 100 ботов для поиска данных россиян
13:45 20.02.2026
Telegram в неделю удаляет до 100 ботов для поиска данных россиян
Telegram в неделю удаляет до 100 ботов для поиска данных россиян
Мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора в 2026 году еженедельно удаляет до 100 сервисов, которые ищут и распространяют персональные данные россиян,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:45:00+03:00
2026-02-20T13:52:00+03:00
2026
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора в 2026 году еженедельно удаляет до 100 сервисов, которые ищут и распространяют персональные данные россиян, однако появляются новые боты, заявили РИА Новости в ведомстве.
Там отметили, что мессенджер с 2022 года по требованию РКН удалил 8358 так называемых сервисов "пробива".
"В 2026 году по требованию ведомства Telegram еженедельно удаляет до 100 таких сервисов. Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных", - добавили в Роскомнадзоре.
РКН призвал Telegram не давать доступ к украденным личным данным россиян
