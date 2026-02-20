Telegram в неделю удаляет до 100 ботов для поиска данных россиян

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора в 2026 году еженедельно удаляет до 100 сервисов, которые ищут и распространяют персональные данные россиян, однако появляются новые боты, заявили РИА Новости в ведомстве.