Telegram в неделю удаляет до 100 ботов для поиска данных россиян
Мессенджер Telegram по требованию Роскомнадзора в 2026 году еженедельно удаляет до 100 сервисов, которые ищут и распространяют персональные данные россиян,... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:45:00+03:00
2026-02-20T13:45:00+03:00
2026-02-20T13:52:00+03:00
Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии
