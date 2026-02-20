Рейтинг@Mail.ru
Telegram удалил некоторые сервисы, распространявшие данные россиян - РИА Новости, 20.02.2026
13:41 20.02.2026 (обновлено: 13:56 20.02.2026)
Telegram удалил некоторые сервисы, распространявшие данные россиян
Telegram удалил некоторые сервисы, распространявшие данные россиян
Telegram удалил некоторые сервисы, распространявшие данные россиян

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Telegram по требованиям Роскомнадзора с 2022 года удалил 8 358 сервисов "пробива", которые ищут и распространяют персональные данные россиян, заявили РИА Новости в ведомстве.
"На основании требований Роскомнадзора администрация мессенджера с 2022 года удалила 8 358 сервисов "пробива", - говорится в сообщении.
