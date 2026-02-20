https://ria.ru/20260220/telegram-2075756051.html
Telegram позволяет незаконно распространять данные россиян, заявил РКН
Telegram позволяет незаконно распространять данные россиян, заявил РКН - РИА Новости, 20.02.2026
Telegram позволяет незаконно распространять данные россиян, заявил РКН
Telegram поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" создавать целые досье на россиян, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:41:00+03:00
2026-02-20T13:41:00+03:00
2026-02-20T14:33:00+03:00
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
россия
мессенджеры
мессенджер
мошенничество
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_0:35:3071:1762_1920x0_80_0_0_b6d1718080710fd2f42ba8200a89de87.jpg
https://ria.ru/20260217/telegram-2073470463.html
https://ria.ru/20260218/telegram--2075233749.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2074961906_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_239086ca41760d17d6b3045b83530857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, россия, мессенджеры, мессенджер, мошенничество, общество
Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Россия, Мессенджеры, Мессенджер, Мошенничество, Общество
Telegram позволяет незаконно распространять данные россиян, заявил РКН
РКН: Telegram создал инфраструктуру, позволяющую сливать данные россиян
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Telegram поддерживает инфраструктуру, позволяющую сервисам "интернет-пробива" создавать целые досье на россиян, рассказали РИА Новости в Роскомнадзоре.
"Telegram следует самостоятельно пресекать раскрытие персональных данных граждан России
, исключить возможность поиска сервисов "пробива", прекратить предоставлять им инфраструктуру доступа к украденной личной информации", — заявил собеседник агентства.
Еженедельно мессенджер удаляет до ста таких сервисов по запросу ведомства, а с 2022 года их общее число составило 8358.
"Однако принципиально ситуация не меняется: появляются новые боты для поиска личных данных", — добавили в РКН
.
На минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.
С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Telegram и WhatsApp активно используют злоумышленники для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.