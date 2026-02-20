Telegram позволяет незаконно распространять данные россиян, заявил РКН

На минувшей неделе Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.

С 15 по 17 февраля мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.

Telegram и WhatsApp активно используют злоумышленники для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.