В ГД предложили установить потолок цен на такси
15:51 20.02.2026
В ГД предложили установить потолок цен на такси
2026-02-20T15:51:00+03:00
2026-02-20T15:51:00+03:00
общество, москва, россия, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Общество, Москва, Россия, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить потолок цен на такси и фиксированный тариф для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что цены на такси в некоторых районах Москвы утром в пятницу выросли в 2-3 раза на фоне продолжающегося второй день снегопада.
Такси службы Яндекс Go - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
В Петербурге предложили внести в "белый список" сервисы по заказу такси
2 февраля, 21:29
"Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50-70%. А еще фиксированный тариф на такие случаи для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц", - сказал Чернышов в беседе с РИА новости.
Чернышов уверен, что крупный бизнес в России сможет компенсировать водителям недополученный заработок и при этом выстроить систему так, чтобы такие заказы ими не отклонялись.
"Мы все всё понимаем про рыночные механизмы ценообразования, особенно в условиях, когда агрегаторов такси не так много. Человек ищет, где лучше, любая компания – где выгоднее", - уточнил вице-спикер.
По его словам, когда случается практически "погодное ЧС", компаниям "не лишним" будет вспоминать и про свою социальную ответственность, и про тех, кто дает им "работать и зарабатывать", то есть о пассажирах.
"Кажется, у нас есть новая народная примета: если за окном дождь или снег – готовься заплатить за поездку в такси минимум в полтора раза дороже, чем планировал", - отметил политик.
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Цены на такси в некоторых районах Москвы выросли в 2-3 раза
Вчера, 08:59
 
Общество Москва Россия Борис Чернышов (депутат) Госдума РФ ЛДПР
 
 
