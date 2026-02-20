https://ria.ru/20260220/taksi-2075797577.html
В ГД предложили установить потолок цен на такси
В ГД предложили установить потолок цен на такси - РИА Новости, 20.02.2026
В ГД предложили установить потолок цен на такси
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить потолок цен на такси и фиксированный тариф для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц при...
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить потолок цен на такси и фиксированный тариф для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях.
Ранее корреспондент РИА Новости выяснил, что цены на такси в некоторых районах Москвы
утром в пятницу выросли в 2-3 раза на фоне продолжающегося второй день снегопада.
"Было бы справедливым, если бы компании, чья деятельность связана с такси, в рамках своей социальной миссии установили потолок роста тарифов при официально зафиксированных неблагоприятных погодных условиях. Например, максимум 50-70%. А еще фиксированный тариф на такие случаи для поездок до аэропортов, вокзалов и больниц", - сказал Чернышов
в беседе с РИА новости.
Чернышов уверен, что крупный бизнес в России
сможет компенсировать водителям недополученный заработок и при этом выстроить систему так, чтобы такие заказы ими не отклонялись.
"Мы все всё понимаем про рыночные механизмы ценообразования, особенно в условиях, когда агрегаторов такси не так много. Человек ищет, где лучше, любая компания – где выгоднее", - уточнил вице-спикер.
По его словам, когда случается практически "погодное ЧС", компаниям "не лишним" будет вспоминать и про свою социальную ответственность, и про тех, кто дает им "работать и зарабатывать", то есть о пассажирах.
"Кажется, у нас есть новая народная примета: если за окном дождь или снег – готовься заплатить за поездку в такси минимум в полтора раза дороже, чем планировал", - отметил политик.