Посол Томихин: у российских дипломатов в Таиланде прибавилось работы

Евгений Томихин работает в должности чрезвычайного и полномочного посла России в Таиланде с 2018 года и сейчас является главой (дуайненом) всего иностранного дипломатического корпуса в стране. О том, почему у российских дипломатов прибавилось интересной работы, как складываются отношения с иностранными коллегами, и о чем стоит помнить российским туристам, он рассказал в интервью РИА Новости. С главой российской дипмиссии в Бангкоке побеседовал корреспондент агентства Евгений Беленький.

– Евгений Юрьевич, расскажите пожалуйста о главных событиях в двусторонних отношениях России и Таиланда в прошлом году и о том, какие важные события в двусторонних отношениях планируются на 2026 год.

– Если кратко характеризовать двусторонние отношения в прошлом году, то они развивались с нарастающей динамикой. Это касается и повседневных практических контактов на самых разных уровнях, и торгово-экономических связей, и развития туризма.

Если говорить о политических контактах, вообще о контактах по линии правительств, ведомств, министерств, парламента, то, конечно, выделяется целый ряд событий. Во-первых, это две встречи министров иностранных дел. Сергей Викторович Лавров виделся с прежним министром иностранных дел Маритом Сангиемпхонгом на встрече глав МИД БРИКС в Бразилии весной. Затем, уже в Нью-Йорке в сентябре на полях Генеральной Ассамблеи ООН провел встречу с новым министром иностранных дел Таиланда Сихасаком Пхуангкеткео.

Была поездка парламентской делегации Таиланда в Россию, во главе с координатором парламентской группы дружбы с Россией. Было много встреч, и таиландские друзья смогли много посмотреть и обсудить с российскими коллегами: как вопросы парламентского взаимодействия, так и тему оказания содействия развитию практического сотрудничества между нашими странами.

Был целый ряд контактов на уровне ведомств, на уровне экспертов. Совершенствовалась договорная база отношений. Например, в 2025 году наконец вступил в силу двусторонний договор о выдаче (в терминологии, примененной таиландской стороной – об экстрадиции – ред.). Таким образом завершилась многолетняя эпопея разработки этого важного документа. Он не призван охватить большое количество людей, участников двухсторонних обменов, но, тем не менее, этот договор имеет важное значение, а иногда и политическое звучание приобретает. И в практическом плане возвращать на родину своих граждан, наверное, предпочтительнее, чем взирать на то, как их передают в другие страны.

Состоялся второй форум ректоров университетов двух стран.

Двустороннее деловое сотрудничество тоже развивается по-настоящему. В ноябре 2025 года прошел первый большой инвестиционный форум на Пхукете, было более тысячи участников. Многие темы были затронуты и, насколько я знаю, у организаторов есть намерение продолжить эту практику. Они собираются в этом году, видимо, в втором полугодии, провести следующий аналогичный форум. Вероятно, в этот раз он будет проходить уже в Бангкоке.

Туризм показал очередной рекорд. В 2025 году в Таиланде побывали без малого 1,9 миллиона наших туристов. Это больше, чем в 2024 году, на 150 тысяч примерно, то есть на 8,5%.

Пока эта тенденция сохраняется. Таиланд стал круглогодичным направлением для наших туристов, и летом тоже достаточно большой поток сохраняется, во многом благодаря тому, что есть прямое авиасообщение между Таиландом и Россией, самолеты летают сюда более чем из десятка наших городов. Я имею ввиду, конечно, и регулярные рейсы, и чартерные. Вот мы подсчитали, например, что в период новогодних праздников каждую неделю прилетало примерно 200 рейсов из России.

По количеству туристических заездов в Таиланд Россия сейчас обошла Южную Корею и вышла на 4 место после Малайзии, Китая и Индии. Кстати говоря, за первые десять дней января больше 100 тысяч наших соотечественников приехали в Таиланд. Понятно, конечно, что это пиковый сезон, длинные праздники, но, тем не менее, очень много наших гостей здесь.

Конечно, следует сказать и что в 2025 году завершился первый тематический большой проект гуманитарного плана между нашими странами, год культурных обменов и туризма. Завершающим мероприятием стали первые в истории гастроли Королевского бангкокского симфонического оркестра в нашей стране.

Хотел бы высказать самые теплые слова благодарности и признательности за очень доброе взаимодействие и поддержку в адрес министерства культуры нашей страны, министра Ольги Борисовны Любимовой, которая действительно очень активно поддерживает налаживание и наращивание культурных контактов с Таиландом. По решению президента России 2026 год стал годом "Русских сезонов" в Таиланде. Это флагманский проект министерства культуры РФ, в этом году сезоны будут впервые проводиться в Таиланде. Это долгосрочный проект. Ожидаем, что в течение года пройдет целый ряд событий. Это будут выступления наших коллективов, в том числе и тех, которые здесь никогда не бывали прежде, выставки, кинофестиваль, различного рода мастер-классы. Программа очень интересная.

Наши отношения охватывают все сферы жизнедеятельности. Это не только экономика, туризм, культура. Это и научно-технические связи, и международные контакты, и военное сотрудничество, военные обмены. В прошлом году в Таиланд дважды заходили наши корабли Тихоокеанского флота. Были встречи и взаимные визиты на корабли российских и таиландских военных моряков, проходили совместные учения. Каждый раз прием был очень теплым со стороны таиландских друзей. Во время одного из заходов впервые в истории посещения Таиланда военными кораблями РФ на приеме на российском корабле побывал командующий военно-морскими силами Таиланда. На следующий год, насколько я знаю, тоже запланирован целый ряд контактов, визитов, различных событий по военной линии. И важно то, что продолжается набор таиландских военнослужащих на обучение в наших военных вузах. На следующий год уже готовится список кадетов и офицеров, которые поедут учиться в Россию.

Если говорить о политических отношениях России и Таиланда в 2026 году, необходимо учитывать фактор внутренней политики Таиланда: сейчас, в феврале, прошли выборы нового состава нижней палаты парламента, предстоит избрание нового премьер-министра и формирование нового кабинета.

Все это займет какой-то время, но, тем не менее, политические контакты, конечно же, будут продолжаться в 2026 году, и для них есть очень много поводов. Уже готовы ежегодные календарные планы международных мероприятий. Это встречи министров иностранных дел в формате БРИКС и в асеановских форматах, таких как Восточно-Азиатский саммит, асеановский региональный форум по безопасности. Есть Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Это не только министерские встречи, но и саммиты. Каждая из многосторонних встреч – это дополнительная возможность пообщаться в той или иной форме, "на ногах" или сидя за переговорным столом, с нашими таиландскими партнерами.

– Происходят ли в последние годы какие-либо изменения в условиях работы российских дипломатов в Таиланде? Есть ли какие-то изменения в отношениях с принимающей стороной и с дипломатами других стран, аккредитованными в Таиланде, в связи с текущими геополитическими изменениями?

– Динамика выросла, на фронте ситуация стабильно поступательная. И некоторые изменения, по крайней мере, в риторике (западных партнеров – ред.) есть. Плюс огромные изменения, конечно, в американской риторике за год. Как это отражается на работе посольства здесь? Мы продолжаем работать в соответствии с тем кругом задач, которые поставлены перед нами Центром, продолжаем работу по практическим делам с нашими таиландскими партнерами.

Еще одно изменение - объем работы у нас вырос, и не только потому, что есть прямое авиасообщение России с Таиландом и сюда приезжает много россиян, но и потому, что и повестка в наших отношениях с Таиландом стала шире и разнообразнее.

Это касается и асеановской группы (АСЕАН, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии – ред.), это касается и направления БРИКС. БРИКС как объединение стало больше по составу участников, плюс в прошлом году появился целый ряд стран в статусе государств-партнеров БРИКС, включая Таиланд, то есть появился дополнительный, бриксовский канал общения.

Это касается и развития торгово-экономических отношений, культурных и образовательных связей, о чем я говорил в ответе на предыдущий вопрос.

Хочу отметить, что нам здесь работать достаточно комфортно в плане общения с властями страны пребывания. У нас очень доброе взаимодействие с представителями самых разных ведомств, организаций, с общественностью, с журналистами, экспертами. Мы часто встречаемся со студентами и преподавателями вузов. Поэтому возможностей для контактов много, и самих контактов много. График у нас достаточно заполненный, и это хорошо, когда много работы.

– Евгений Юрьевич, вы являетесь дуайеном дипломатического корпуса в Таиланде. Помимо признания старшинства среди иностранных послов по пребыванию в должности главы дипмиссии в стране, эта почетная должность нередко предполагает также представительство от всего дипломатического корпуса в решении вопросов дипломатического протокола с принимающей стороной. Каково это – быть российским послом и одновременно дуайеном в нынешних геополитических условиях?

– Ну, в Бангкоке сейчас примерно, если я не ошибаюсь, посольства примерно 90 стран. Конечно, достаточно широко представлены страны Запада, европейские государства, традиционно – США, Канада, Япония, Корея, конечно же, Австралия, Новая Зеландия. И не секрет, что после начала специальной военной операции многие западные дипломаты просто прекратили общаться с нами. Это было очень странное решение, я уже не знаю, было ли оно принято в их столице, или оно самоличное, но для дипломатов ограничивание себя самого в общении выглядит странно, потому что дипломатическая работа в значительной степени опирается на общение и на разговоры, в том числе и с коллегами. Но это их выбор, как говорится. Хочу заметить, что действительно, когда подошла очередь мне занять место дуайена после отъезда малайзийского коллеги, конечно, западные дипломаты всполошились.

С одной стороны, они понимали, что есть просто некая не писанная, но абсолютно понятная всем процедура, что место дуайена занимает посол, раньше всех приехавший и начавший свою миссию в стране. С другой стороны, конечно, нелегко им было принять то обстоятельство, что дуайеном всего дипкорпуса вдруг стал посол России. Время от времени они придумывают неадекватные акции, иногда возникают и дискуссии, насколько я знаю. Не все, кстати говоря, послы поддерживают различные экстремистские идеи в этом плане, но, тем не менее, такое бывает.

Я сразу сказал, что в качестве дуайена я абсолютно нейтрально готов представлять весь дипломатический корпус и ставить те вопросы, которые возникают, в том числе во взаимоотношениях между целым рядом стран и Таиландом, будь то изменение правил въезда‑выезда, например, или какие‑то протокольные процедуры, или правила регулирования, касающиеся иммиграционной политики, или возвращение налога на добавленную стоимость при приобретении дипмиссиями на местном рынке необходимых им для осуществления своей деятельности предметов. Много таких практических сюжетов, которые могут возникать в повседневной жизни у дипломатических миссий.

Был целый ряд тем, по которым я встречался с главой протокольного департамента МИД Таиланда и говорил именно от имени сообщества послов, которые здесь работают. После таких встреч, конечно же, мы направляем информацию всем без исключения посольствам о тех дискуссиях или о тех решениях, которые принимаются, либо решениях, о которых нас информирует министерство иностранных дел.

Есть и чисто технические задачи или, скажем так, поручения дуайену, в том числе он отвечает за сбор средств в специальный фонд, который используется для направления поздравлений, букетов, цветов членам королевской семьи, посольствам стран, которые отмечают государственные праздники и проводят приёмы, памятные подарки послам, которые завершают свою миссию.

Есть и мероприятия, на которые приглашается от всего дипкорпуса только дуайен. В прошлом году, в связи с печальным событием, кончиной королевы-матери Сирикит, был целый ряд мероприятий в память Ее Величества, организованных во дворце, куда приглашали только меня от имени всего дипкорпуса.

Дело в том, что дворцовые помещения, в которых проводились мероприятия, достаточно ограничены в плане количества мест, и весь дипломатический корпус там просто не разместить. Дуайен также может выступать от имени дипкорпуса, обращаться с приветствиями, с такими‑то выступлениями на тех или иных мероприятиях. Это тоже нормальная практика.

– Россия продолжает бить собственные рекорды по посещению Таиланда российскими туристами. Однако с большим количеством туристических заездов связано и увеличение количества несчастных случаев, в том числе при купании в море и в результате ДТП. Что бы вы хотели посоветовать российским туристам, приезжающим в Таиланд, в этой связи?

– К сожалению, конечно, бывают и различного рода инциденты, аварии, ДТП, ЧП на воде. Мы вместе с нашим генконсульством на Пхукете следим за этим, естественно. При необходимости подключаемся к разрешению возникающих ситуаций, оказываем необходимую помощь нашим гражданам. Вы знаете, что на Пхукете был печальный инцидент опять с туристическим катером (столкновение 11 января туристического катера с россиянами и рыболовного траулера, в котором погибла 18-летняя гражданка России и еще 22 россиянина получили травмы – ред.), были и другие ситуации и в Паттае, и на Пхукете. К счастью, без серьезных последствий обошлось ДТП в провинции Канчанабури, тоже в новогодние праздники. Здесь важно своевременно реагировать на то, что происходит, и важно поддерживать рабочий контакт с таиландскими ведомствами и соответствующими органами, которые занимаются этими вопросами.

Если брать просто цифру, миллион девятьсот тысяч туристов за год, то это больше, чем население Новосибирска или Екатеринбурга. И мы с вами должны понимать, что в больших городах, городах‑миллионниках в течение года происходит много всяких инцидентов, в том числе ДТП, уголовных правонарушений и так далее. Поэтому, когда в средствах массовой информации, с моей точки зрения, не всегда оправданно, поднимается шум по поводу того или иного ДТП с нашими туристами, то у читателя возникает ощущение, что Таиланд – это такая территория, где постоянно что‑то происходит, что-то взрывается, кто‑то тонет, кто‑то гибнет на бешеной скорости на мотоцикле, или что‑то еще подобное.

Слава Богу, на фоне такого количества туристов число разного рода неприятных ситуаций, в том числе и с печальным исходом, в целом, в общем‑то, очень невелико. Очень невелико, я хочу подчеркнуть. Конечно, я еще раз повторю, что каждым таким случаем занимаются и консульский отдел посольства, и наше генеральное консульство в Пхукете, особенно если это сопряжено с выполнением каких‑то процедур либо выяснением обстоятельств, в том числе по запросам наших правоохранительных органов. Тема защиты прав и интересов российских граждан – это приоритет для любого посольства.

Что хочется посоветовать? Любому человеку хочется посоветовать соблюдать меры личной безопасности элементарно. Если ты собираешься в поездку, ты должен подготовиться соответствующим образом.

Мне кажется, россияне, многие из которых ездили неоднократно в зарубежные поездки, уже имеют определенный опыт. Конечно же, есть такие элементы подготовки и самой поездки, как страхование, как соблюдение норм и правил безопасности дорожного движения, уважение традиций, культуры, обычаев страны, куда вы едете. Поэтому все это вкупе, конечно, должно соблюдаться, и это как раз обеспечит самые лучшие, мне кажется, впечатления и воспоминания от поездки в то или иное место.

Еще раз повторяю, соблюдать меры личной безопасности. Знаете, у нас некоторые граждане говорят, а зачем мне шлем на мотоцикле? Здесь с арендой транспорта достаточно просто, мы с вами знаем. Они смотрят на местных гонщиков и видят, что в туристических зонах, наверное, подавляющее большинство местных граждан ездит вообще без шлемов. И наши туристы зачастую в качестве аргумента говорят, что местные же ездят без шлемов. Я считаю, что это абсолютно неправомерное заявление, потому что речь идет не о безопасности местных граждан, а о твоей собственной безопасности, безопасности твоих близких, членов семьи, детей. Поэтому, конечно, нужно принимать все необходимые меры для того, чтобы максимально гарантировать безопасность. Для этого нужно соблюдать элементарные базовые правила.

Это касается и дорожного движения, это касается и поведения на воде, это касается, конечно же, отдыха на море, пляже, солнце. Местами, мы с вами знаем, особенно на Пхукете, море бывает достаточно коварным, есть прибрежные отбойные течения, которые могут вызвать панику у некоторых туристов, особенно при сильном волнении. Надо обращать внимание на красные флажки, которые вывешивают на пляжах спасатели при большой волне, а наши туристы нередко игнорируют эти предупреждения об опасности.

Конечно, во время любого отпуска, вне зависимости от того, куда ты едешь, надо подготовиться. Страховка – это важный элемент любой поездки, потому что, коль скоро случаются какие‑то ЧП, и требуется оказание медицинской помощи, наличие страховки очень сильно помогает нашим гражданам. Бывают, к сожалению, случаи, когда люди приезжают без страховки, попадают в больницу, а медицина здесь недешёвая, и потом не знают, как расплатиться по счетам, которые могут составить несколько сотен тысяч бат, а то и миллион бат и выше, а это очень много для любого туриста.

– Сохраняется ли опасность для Россиян от мошеннических центров в Мьянме? Сколько еще россиян могут находиться в этих центрах? Как россиянам не стать жертвами преступников – дайте рекомендации, пожалуйста.

– Прежде всего не вестись на всякие призывы сомнительных персонажей приехать в Таиланд поработать моделями, сняться в каких-то роликах, фильмах, если, конечно, сами россияне не подозревают ничего иного. Потому что я не сомневаюсь, что многие участники этого так называемого бизнеса изначально знают, куда и зачем они едут. Это касается не только наших граждан, но и граждан других стран. В течение прошлого года, когда началась активная фаза борьбы с этими колл-центрами, только китайцев было депортировано из района Мьявади в Мьянме через Таиланд порядка семи тысяч. К счастью, мы не видим столь масштабного присутствия наших соотечественников в этом "бизнесе".

Но я должен сказать, что у нас сложился достаточно эффективный и очень дружеский алгоритм взаимодействия по вызволению наших граждан из мошеннических колл-центров. У нас сложилось сотрудничество с министерством иностранных дел Таиланда, с полицией, вооруженными силами Таиланда и посольством Мьянмы в Бангкоке. Наши сотрудники, работающие на консульском направлении, как правило, когда появляется информация о наличии того или иного гражданина в том районе, и мы получаем сигнал о том, что этот гражданин или гражданка очень хочет вернуться на родину, тогда мы начинаем прорабатывать спецоперацию по вызволению нашего соотечественника, можно сказать, из плена в колл-центре.

За весь прошлый год такого рода спецопераций было проведено шесть или семь, они прошли успешно. Наших граждан не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования в Таиланде и внесения в черные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем, их на границе встречали сотрудники посольства и потом провожали в аэропорту. Несколько дней назад в результате такой же операции была освобождена из мошеннического колл-центра еще одна гражданка России.

Тем не менее, конечно же, хочется обратить внимание на то, чтобы наши граждане, которые не едут в Таиланд именно с целью быть занятыми в каком-то таком вот сомнительном бизнесе, были бдительными и не поддавались ни на какие уговоры и призывы сомнительных личностей или структур, потому что в конечном итоге их могут увезти на ту сторону границы.

– Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял в декабре, что Россия ведет с Таиландом переговоры об использовании карт "Мир". На какой стадии эти переговоры, и когда эти карты начнут обслуживаться в Таиланде?

– Россия действительно ведет уже в течение многих лет дискуссию с таиландскими партнерами о том, чтобы разрешить использовать карты платежной системы "Мир" в Таиланде, это началось еще в доковидные времена. Технически многое было готово к запуску этого проекта и, если не ошибаюсь, даже тестовый платеж был осуществлен, но потом случилась пандемия ковида, туризм практически остановился, решение вопроса было отложено, ну и вот до сегодняшнего дня вопрос еще не решился. Понятно, что сегодня есть проблема с банковскими транзакциями, и, естественно, здесь возникают дополнительные сложности, которые требуют дополнительного обсуждения. Тем не менее, с российской стороны готовность и желание реализовать этот проект сохраняются, и это способствовало бы, наверно, дальнейшему росту числа российских туристов здесь, потому что безналичные расчеты на сегодня, конечно, это самый удобный вариант.

Должен сказать, правда, что и бизнес соответствующий не спит и разрабатывает самые разные алгоритмы по ведению платежей без наличной валюты. Мы знаем об этом и от наших туристов, и от наших соотечественников, которые здесь проживают. Самые разные схемы предлагаются. Которая из них будет наиболее эффективной, посмотрим. Мы по-прежнему предлагаем нашим таиландским друзьям вернуться к запуску проекта с картами "Мир".

– В Таиланде большая русскоязычная диаспора. Рискуют ли какие-то категории россиян, посещающие Таиланд, быть захваченными в интересах западных стран, как это было с Виктором Бутом?

– Я бы здесь попытался сформулировать более аккуратно: захват – это одно, арест – это другое, в каждом деле есть своя специфика. Даже из прошлых такого рода ситуаций мы помним, что в отношении отдельных граждан России были возбуждены уголовные дела таиландской стороной, а затем пришли иностранные запросы, а в отношении других были только запросы из-за рубежа. Хочу подчеркнуть, что с того момента, как вступил в силу наш с Таиландом двусторонний договор о выдаче, мы находимся в равных условиях со всеми другими странам, с которыми Таиланд также имеет договор о выдаче, и мы всегда рассчитываем на то, что при всех прочих равных обстоятельствах приоритет будет отдаваться стране гражданства или стране проживания того или иного гражданина. Есть иногда ситуации, когда есть конкурирующие запросы на выдачу от России и от какой-то другой страны. Наша позиция здесь ясна абсолютно: мы всегда говорим о необходимости отдавать приоритет стране гражданства.

Это не носит массового характера. Бывают разные ситуации, бывают чисто уголовные дела. Бывают и какие-то несчастные случаи, бывают просто элементарные нарушения правил пребывания в Таиланде, это тоже распространенная тема.