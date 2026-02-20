Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:49 20.02.2026 (обновлено: 22:50 20.02.2026)
https://ria.ru/20260220/svyaz-2075894139.html
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ - РИА Новости, 20.02.2026
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T22:49:00+03:00
2026-02-20T22:50:00+03:00
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_0:295:3072:2023_1920x0_80_0_0_110c1d4e4704e77a90264b8617a57613.jpg
https://ria.ru/20260217/svyaz-2075022349.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1a/1985722643_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_505d7355380d0de16a20553f774c5c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, владимир путин
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Владимир Путин
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ

Путин подписал закон о приостановке операторами услуг связи по требованию ФСБ

© iStock.com / mihailomilovanovicДевушка со смартфоном
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© iStock.com / mihailomilovanovic
Девушка со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ.
Соответствующий документ размещен в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом предусмотрена обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ.
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Операторы связи смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля
17 февраля, 17:23
 
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала