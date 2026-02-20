Военные СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Военнослужащие специальной военной операции получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"В преддверии Дня защитника Отечества Правительство России Минпромторг России совместно с Народным фронтом передали воинским подразделениям очередную партию автомобильной техники. На передовую отправлено более 170 единиц автомобилей повышенной проходимости, среди которых УАЗ "Буханка", "Пикап" и "Профи"", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что машины укомплектованы средствами защиты и спасения: противоосколочными одеялами, системами защиты "Мангал", детекторами дронов, термоконвертами и современными носилками. Кроме того, в комплект вошли эвакуационные тележки, предназначенные для работы в сложных полевых условиях. Новая техника позволит эффективнее проводить ротацию личного состава, оперативно эвакуировать раненых и доставлять припасы в условиях полного бездорожья.
"Сегодня мы совместно с Народным фронтом передали очередную, очень масштабную партию технических средств и оборудования для наших подразделений, которые выполняют боевые задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения. Благодарю коллег из Народного фронта за слаженную работу. Минпромторг России продолжит оказывать всемерное содействие в обеспечении армии всем необходимым для выполнения поставленных задач и приближения нашей Победы", – отметил глава ведомства Антон Алиханов, чьи слова приводятся в сообщении.