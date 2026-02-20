Рейтинг@Mail.ru
Военные СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:17 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/svo-2075844721.html
Военные СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества
Военные СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества - РИА Новости, 20.02.2026
Военные СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества
Военнослужащие специальной военной операции получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества, говорится в сообщении Минпромторга РФ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:17:00+03:00
2026-02-20T18:17:00+03:00
безопасность
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ульяновский автомобильный завод (уаз)
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_0:96:3083:1830_1920x0_80_0_0_f2db93a4a52dfb3674eabaa039386145.jpg
https://ria.ru/20260220/den-zaschitnika-otechestva-23-fevralya-2075710970.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062937170_354:0:3083:2047_1920x0_80_0_0_0cd950219781cf90ddc1c42cc5987a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ульяновский автомобильный завод (уаз)
Безопасность, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Специальная военная операция на Украине
Военные СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества

Военнослужащие СВО получили более 170 автомобилей к 23 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Военнослужащие специальной военной операции получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества, говорится в сообщении Минпромторга РФ.
"В преддверии Дня защитника Отечества Правительство России Минпромторг России совместно с Народным фронтом передали воинским подразделениям очередную партию автомобильной техники. На передовую отправлено более 170 единиц автомобилей повышенной проходимости, среди которых УАЗ "Буханка", "Пикап" и "Профи"", - говорится в сообщении ведомства.
В министерстве отметили, что машины укомплектованы средствами защиты и спасения: противоосколочными одеялами, системами защиты "Мангал", детекторами дронов, термоконвертами и современными носилками. Кроме того, в комплект вошли эвакуационные тележки, предназначенные для работы в сложных полевых условиях. Новая техника позволит эффективнее проводить ротацию личного состава, оперативно эвакуировать раненых и доставлять припасы в условиях полного бездорожья.
"Сегодня мы совместно с Народным фронтом передали очередную, очень масштабную партию технических средств и оборудования для наших подразделений, которые выполняют боевые задачи на самых сложных участках линии боевого соприкосновения. Благодарю коллег из Народного фронта за слаженную работу. Минпромторг России продолжит оказывать всемерное содействие в обеспечении армии всем необходимым для выполнения поставленных задач и приближения нашей Победы", – отметил глава ведомства Антон Алиханов, чьи слова приводятся в сообщении.
Праздничный салют в честь Дня Защитника Отечества в Калининграде - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
День защитника отечества — 23 февраля: история, традиции и смысл праздника
Вчера, 11:51
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала