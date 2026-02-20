Военные СВО получили более 170 автомобилей ко Дню защитника отечества

В министерстве отметили, что машины укомплектованы средствами защиты и спасения: противоосколочными одеялами, системами защиты "Мангал", детекторами дронов, термоконвертами и современными носилками. Кроме того, в комплект вошли эвакуационные тележки, предназначенные для работы в сложных полевых условиях. Новая техника позволит эффективнее проводить ротацию личного состава, оперативно эвакуировать раненых и доставлять припасы в условиях полного бездорожья.