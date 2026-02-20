Рейтинг@Mail.ru
Судью, арестовавшего Алию Галицкую, отправили в отставку
13:24 20.02.2026 (обновлено: 13:33 20.02.2026)
Судью, арестовавшего Алию Галицкую, отправили в отставку
Судью, арестовавшего Алию Галицкую, отправили в отставку - РИА Новости, 20.02.2026
Судью, арестовавшего Алию Галицкую, отправили в отставку
Квалификационная коллегия судей Московской области отправила в отставку судью Истринского суда Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T13:24:00+03:00
2026-02-20T13:33:00+03:00
Судью, арестовавшего Алию Галицкую, отправили в отставку

РИА Новоси: судью, который арестовал Алию Галицкую, отправили в отставку

Алия Галицкая
Алия Галицкая - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© Фото : соцсети
Алия Галицкая. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Квалификационная коллегия судей Московской области отправила в отставку судью Истринского суда Федора Григорьева, который принял решение об аресте Алии Галицкой, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
Галицкая покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после ареста по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у бывшего мужа, экс-члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого. Позже Мособлсуд отменил арест Галицкой, указав, что решение было принято формально и с существенными процессуальными нарушениями. В отношении судьи Григорьева было вынесено частное определение.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
19 февраля, 08:44
"Квалификационная коллегия судей Московской области единогласно удовлетворила заявление об отставке федерального судьи Истринского суда Подмосковья Федора Григорьева", - сказал собеседник агентства.
Теперь Григорьеву нужно будет доработать в суде до 2 марта.
Накануне источник сообщил РИА Новости, что председатель Верховного суда России Игорь Краснов был возмущен историей с Галицкой, вследствие чего председатель Истринского суда подала заявление о сложении с себя полномочий, а судья Григорьев - заявление об отставке.
Галицкие поженились в 2010 году и развелись в 2025 году в США. В ноябре прошлого года американский суд вынес постановление о признании их брака недействительным.
Осенью Галицкая подала иск к Галицкому о разделе имущества. Пресненский суд Москвы наложил арест на российскую недвижимость ответчика, рыночная стоимость которого превышает 1 миллиард 200 миллионов рублей, а 20 февраля отказался снять арест и приостановил производство по иску, пока не будет установлен правопреемник со стороны Алии Галицкой.
Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Галицкий полгода не общался с бывшей женой Алией, рассказала адвокат
11 февраля, 06:14
 
