Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Суд в Москве прекратил производство по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области о взыскании с посольства Австрии 5 тысяч рублей штрафа, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Иск поступил в суд в декабре. В нем было заявлено требование "о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения".

"Представитель заявителя через канцелярию суда представил письменное ходатайство об отказе от требований и прекращении производства по делу", - говорится в определении суда.