https://ria.ru/20260220/sud-2075842170.html
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству - РИА Новости, 20.02.2026
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству
Суд в Москве прекратил производство по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области о взыскании с посольства... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T18:11:00+03:00
2026-02-20T18:11:00+03:00
2026-02-20T18:11:00+03:00
происшествия
австрия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/74/1532807446_0:223:2849:1826_1920x0_80_0_0_711752da9ebb77ca32d712c67e013fff.jpg
https://ria.ru/20250827/sud-2037967711.html
австрия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153280/74/1532807446_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_2fc77ddff1bdce001b0bfb4401fb7d19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, австрия, москва
Происшествия, Австрия, Москва
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству
Суд прекратил дело по иску Соцфонда о взыскании штрафа с австрийского посольства
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Суд в Москве прекратил производство по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области о взыскании с посольства Австрии 5 тысяч рублей штрафа, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в декабре. В нем было заявлено требование "о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения".
"Представитель заявителя через канцелярию суда представил письменное ходатайство об отказе от требований и прекращении производства по делу", - говорится в определении суда.
Суд ходатайство удовлетворил. Причины отказа от иска не уточняются.