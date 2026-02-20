Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству - РИА Новости, 20.02.2026
18:11 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/sud-2075842170.html
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству - РИА Новости, 20.02.2026
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству
Суд прекратил дело по иску Соцфонда к австрийскому посольству

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Суд в Москве прекратил производство по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области о взыскании с посольства Австрии 5 тысяч рублей штрафа, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в декабре. В нем было заявлено требование "о взыскании штрафа за нарушение срока предоставления сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения".
"Представитель заявителя через канцелярию суда представил письменное ходатайство об отказе от требований и прекращении производства по делу", - говорится в определении суда.
Суд ходатайство удовлетворил. Причины отказа от иска не уточняются.
Посольство Украины в Москве
Суд в Москве взыскал с посольства Украины более 40 миллионов рублей долга
27 августа 2025, 20:55
 
