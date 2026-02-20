Рейтинг@Mail.ru
Жителей Белгородской области будут судить за поджог оборудования на станции - РИА Новости, 20.02.2026
17:59 20.02.2026
Жителей Белгородской области будут судить за поджог оборудования на станции
Жителей Белгородской области будут судить за поджог оборудования на станции - РИА Новости, 20.02.2026
Жителей Белгородской области будут судить за поджог оборудования на станции
Трое жителей Белгородской области 20, 17 и 15 лет предстанут перед судом по обвинению в организации поджогов оборудования на железнодорожной станции, сообщили в РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, россия, белгородская область, старый оскол, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Белгородская область, Старый Оскол, Следственный комитет России (СК РФ)
Жителей Белгородской области будут судить за поджог оборудования на станции

Жителей Белгородской области будут судить за поджог оборудования на ж/д станции

© РИА Новости / Евгений Биятов
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Трое жителей Белгородской области 20, 17 и 15 лет предстанут перед судом по обвинению в организации поджогов оборудования на железнодорожной станции, сообщили в СК РФ.
По версии следствия, в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый по указанию неизвестного, полученному через мессенджер, вовлек в преступление 17-летнего подростка. Тот в свою очередь склонил к участию своего 15-летнего знакомого. Вместе 6 февраля 2025 года они подожгли на железнодорожной станции Старый Оскол три релейных шкафа, батарейный шкаф и шкаф управления рельсосмазывателем. Это оборудование отвечает за управление светофорами и тормозами.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Белгородской области… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей", - говорится в сообщении СК в МАХ.
Уточняется, что в зависимости от роли им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ, связанным с терроризмом и вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. За преступление все трое получили денежное вознаграждение в криптовалюте. Старший из обвиняемых присвоил деньги себе.
"Преступление выявлено УФСБ России по Белгородской области и Белгородским линейным отделом МВД России на транспорте. Следственный комитет напоминает, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в СК.
Суд - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Забайкалье подросткам вынесут приговор по делу о поджогах лесов
19 февраля, 08:04
 
ПроисшествияРоссияБелгородская областьСтарый ОсколСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
