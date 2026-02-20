Жителей Белгородской области будут судить за поджог оборудования на станции

БЕЛГОРОД, 20 фев - РИА Новости. Трое жителей Белгородской области 20, 17 и 15 лет предстанут перед судом по обвинению в организации поджогов оборудования на железнодорожной станции, сообщили в СК РФ.
По версии следствия, в феврале 2025 года 20-летний обвиняемый по указанию неизвестного, полученному через мессенджер, вовлек в преступление 17-летнего подростка. Тот в свою очередь склонил к участию своего 15-летнего знакомого. Вместе 6 февраля 2025 года они подожгли на железнодорожной станции Старый Оскол три релейных шкафа, батарейный шкаф и шкаф управления рельсосмазывателем. Это оборудование отвечает за управление светофорами и тормозами.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех жителей Белгородской области… Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей", - говорится в сообщении СК в МАХ.
Уточняется, что в зависимости от роли им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям УК РФ, связанным с терроризмом и вовлечением несовершеннолетних в преступную деятельность. За преступление все трое получили денежное вознаграждение в криптовалюте. Старший из обвиняемых присвоил деньги себе.
"Преступление выявлено УФСБ России по Белгородской области и Белгородским линейным отделом МВД России на транспорте. Следственный комитет напоминает, что за преступления террористической направленности предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в СК.
