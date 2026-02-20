Рейтинг@Mail.ru
17:46 20.02.2026 (обновлено: 17:48 20.02.2026)
Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта на мосту под Пермью
происшествия, пермский край, пермь, чусовой, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Пермский край, Пермь, Чусовой, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ПЕРМЬ, 20 фев - РИА Новости. Суд продлил до 30 апреля арест жителя Пермского края, задержанного за планирование теракта на Чусовском железнодорожном мосту, сообщили РИА Новости в Ленинском районном суде Перми.
Ранее ФСБ проинформировала о предотвращении теракта, который украинские спецслужбы планировали на Чусовском железнодорожном мосту в Пермском крае. По данным ведомства, мошенники убедили жителя Чусового переслать на "безопасные счета" 350 тысяч рублей. Вернуть деньги ему пообещали только после того, как он сделает взрывное устройство. В результате мужчину задержали силовики. У него изъяли 10 килограммов взрывчатых веществ. Фигуранту вменили их незаконное приобретение и хранение.
"Ему продлили арест до 30 апреля", - рассказали в суде.
ПроисшествияПермский крайПермьЧусовойФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
