Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта на мосту под Пермью
Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта на мосту под Пермью - РИА Новости, 20.02.2026
Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта на мосту под Пермью
Суд продлил до 30 апреля арест жителя Пермского края, задержанного за планирование теракта на Чусовском железнодорожном мосту, сообщили РИА Новости в Ленинском... РИА Новости, 20.02.2026
Суд продлил арест подозреваемому в подготовке теракта на мосту под Пермью
