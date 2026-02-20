Рейтинг@Mail.ru
16:31 20.02.2026 (обновлено: 18:31 20.02.2026)
Осужденные по делу о курских фортификациях обжалуют приговор
2026
Бывший генеральный директор компании "Интергазоил" Дмитрий Спиридонов в Ленинском районном суде Курска. 20 февраля 2026 года
КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Осуждённые за растрату на строительстве фортификаций в Курской области Владимир Лукин, Игорь Грабин, Дмитрий Спиридонов и Андрей Воловиков заявили РИА Новости, что будут обжаловать приговор.
"Конечно", - сказал Лукин на вопрос, будет ли он обжаловать приговор.
"Да", - ответил Спиридонов, его поддержали Воловиков и Грабин.
Обвиняемые по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений во время оглашения приговора в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026
С осужденных по делу о курских фортификациях взыскали 152,8 миллиона рублей
ПроисшествияКурская областьВладимир Лукин
 
 
