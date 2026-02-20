Осужденные по делу о курских фортификациях обжалуют приговор

КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Осуждённые за растрату на строительстве фортификаций в Курской области Владимир Лукин, Игорь Грабин, Дмитрий Спиридонов и Андрей Воловиков заявили РИА Новости, что будут обжаловать приговор.