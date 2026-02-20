https://ria.ru/20260220/sud-2075806039.html
С осужденных по делу о курских фортификациях взыскали 152,8 миллиона рублей
Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:26:00+03:00
2026-02-20T16:26:00+03:00
2026-02-20T17:51:00+03:00
происшествия
курск
курская область
владимир лукин
россия
курск
курская область
россия
