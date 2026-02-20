Рейтинг@Mail.ru
С осужденных по делу о курских фортификациях взыскали 152,8 миллиона рублей
16:26 20.02.2026 (обновлено: 17:51 20.02.2026)
С осужденных по делу о курских фортификациях взыскали 152,8 миллиона рублей
Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент... РИА Новости, 20.02.2026
происшествия, курск, курская область, владимир лукин, россия
Происшествия, Курск, Курская область, Владимир Лукин, Россия
Обвиняемые по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений во время оглашения приговора в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026
Обвиняемые по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений во время оглашения приговора в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Руслан Журкин
Обвиняемые по делу о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений во время оглашения приговора в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026
КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Ленинский районный суд Курска взыскал с осужденных за растрату при строительстве фортификаций в Курской области 152,8 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать солидарно с осужденных гражданских ответчиков Лукина, Спиридонова, Грабина, Воловикова в пользу АО "Корпорация развития Курской области"... 152 миллиона 800 тысяч рублей", - сказали в суде.
В пятницу Ленинский районный суд Курска признал виновными в растрате в крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при строительстве фортификаций в регионе экс-главу Корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его бывших заместителей Дмитрия Спиридонова и Игоря Грабина, а также директора ООО "КТК Сервис" Андрея Воловикова. Лукина приговорили к лишению свободы на 9 лет, Спиридонова – на 7 лет, Грабина – на 8 лет, Воловикова – на 8,5 лет.
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в Ленинском районном суде Курска. 20 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Экс-глава Корпорации развития Курской области получил девять лет колонии
Вчера, 16:09
 
Происшествия Курск Курская область Владимир Лукин Россия
 
 
