В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений - РИА Новости, 20.02.2026
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
Ленинский суд Курска назначил сроки фигурантам уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области
происшествия
курск
курская область
владимир лукин
алексей смирнов (политик)
алексей дедов
генеральная прокуратура рф
хищение
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
РИА Новости: фигурантам дела о фортификациях в Курской области назначили сроки
КУРСК, 20 фев — РИА Новости. Ленинский суд Курска назначил сроки фигурантам уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области:
— экс-главу региональной Корпорации развития Владимира Лукина
приговорили к девяти годам заключения с последующим ограничением
свободы на 12 месяцев, а также лишили госнаграды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени;
— бывшему заместителю гендиректора акционерного общества Игорю Грабину назначили восемь лет со штрафом в размере зарплаты за три года;
— экс-замглавы корпорации Дмитрию Спиридонову дали семь лет со штрафом 600 тысяч рублей;
— директор подрядчика "КТК Сервис", строившего укрепления, Андрей Воловиков получил восемь лет и шесть месяцев со штрафом 800 тысяч рублей.
Все четверо будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд суммарно взыскал с них 152,8 миллиона рублей в пользу АО "Корпорация развития Курской области". Осужденные намерены обжаловать приговор.
По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год курские власти получили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — местная Корпорация развития во главе с Лукиным.
Чиновники воспользовались действующим в регионе режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.
В частности, депутат облдумы Максим Васильев подключил к "сделке" ООО "КТК Сервис" и ООО "Сиэми" бизнесмена Виталия Синьговского. С этими компаниями подписали два договора, на основании которых они получили почти 385,3 миллиона рублей. Часть этих денег фигуранты легализовали через приобретение дорогостоящей недвижимости.
По делу о хищениях на строительстве фортификаций также проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
и его первый заместитель Алексей Дедов.