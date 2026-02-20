Рейтинг@Mail.ru
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
16:24 20.02.2026 (обновлено: 18:18 20.02.2026)
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений
Ленинский суд Курска назначил сроки фигурантам уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области: РИА Новости, 20.02.2026
В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений

РИА Новости: фигурантам дела о фортификациях в Курской области назначили сроки

Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 года
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин в зале Ленинского районного суда Курска. 20 февраля 2026 года
КУРСК, 20 фев — РИА Новости. Ленинский суд Курска назначил сроки фигурантам уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области:
— экс-главу региональной Корпорации развития Владимира Лукина приговорили к девяти годам заключения с последующим ограничением свободы на 12 месяцев, а также лишили госнаграды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени;
Владимир Лукин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Свидетель рассказал, как передал экс-главе курской корпорации "откаты"
30 января, 00:58
— бывшему заместителю гендиректора акционерного общества Игорю Грабину назначили восемь лет со штрафом в размере зарплаты за три года;
— экс-замглавы корпорации Дмитрию Спиридонову дали семь лет со штрафом 600 тысяч рублей;
— директор подрядчика "КТК Сервис", строившего укрепления, Андрей Воловиков получил восемь лет и шесть месяцев со штрафом 800 тысяч рублей.
Все четверо будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд суммарно взыскал с них 152,8 миллиона рублей в пользу АО "Корпорация развития Курской области". Осужденные намерены обжаловать приговор.
Грабин в суде
Экс-заместитель генерального директора АО Корпорация развития Курской области Игорь Грабин в Ленинском районном суде в Курске - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Руслан Журкин
Перейти в медиабанк
Грабин в суде. Архивное фото

Хищения на строительстве

По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год курские власти получили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — местная Корпорация развития во главе с Лукиным.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Строивший курские фортификации подрядчик не признал вину в хищениях
4 февраля, 17:41
Чиновники воспользовались действующим в регионе режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.
В частности, депутат облдумы Максим Васильев подключил к "сделке" ООО "КТК Сервис" и ООО "Сиэми" бизнесмена Виталия Синьговского. С этими компаниями подписали два договора, на основании которых они получили почти 385,3 миллиона рублей. Часть этих денег фигуранты легализовали через приобретение дорогостоящей недвижимости.
По делу о хищениях на строительстве фортификаций также проходят экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его первый заместитель Алексей Дедов.
Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Курский экс-замглавы Дедов в суде рассказал, кому передал все откаты
27 января, 18:25
 
ПроисшествияКурскКурская областьВладимир ЛукинАлексей Смирнов (политик)Алексей ДедовГенеральная прокуратура РФХищение
 
 
