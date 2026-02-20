В Курске вынесли приговоры по делу о хищениях при строительстве укреплений

КУРСК, 20 фев — РИА Новости. Ленинский суд Курска назначил сроки фигурантам уголовного дела о растрате при строительстве фортификационных сооружений в Курской области:

ограничением свободы на 12 месяцев, а также лишили госнаграды — медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени; — экс-главу региональной Корпорации развития Владимира Лукина приговорили к девяти годам заключения с последующим

— бывшему заместителю гендиректора акционерного общества Игорю Грабину назначили восемь лет со штрафом в размере зарплаты за три года;

— экс-замглавы корпорации Дмитрию Спиридонову дали семь лет со штрафом 600 тысяч рублей;

— директор подрядчика "КТК Сервис", строившего укрепления, Андрей Воловиков получил восемь лет и шесть месяцев со штрафом 800 тысяч рублей.

Все четверо будут отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, суд суммарно взыскал с них 152,8 миллиона рублей в пользу АО "Корпорация развития Курской области". Осужденные намерены обжаловать приговор.

Хищения на строительстве

По данным Генпрокуратуры, с 2022 по 2023 год курские власти получили из федерального бюджета 19,4 миллиарда рублей на строительство защитных сооружений. Основным распорядителем стало областное управление капстроительства, а генподрядчиком — местная Корпорация развития во главе с Лукиным.

Чиновники воспользовались действующим в регионе режимом повышенной готовности и через соучастников и аффилированные с ними фирмы заключили 23 контракта на строительство укреплений.

В частности, депутат облдумы Максим Васильев подключил к "сделке" ООО "КТК Сервис" и ООО "Сиэми" бизнесмена Виталия Синьговского . С этими компаниями подписали два договора, на основании которых они получили почти 385,3 миллиона рублей. Часть этих денег фигуранты легализовали через приобретение дорогостоящей недвижимости.