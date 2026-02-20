https://ria.ru/20260220/sud-2075803751.html
Суд вынес приговор экс-замглавы курской Корпорации развития Грабину
Суд вынес приговор экс-замглавы курской Корпорации развития Грабину - РИА Новости, 20.02.2026
Суд вынес приговор экс-замглавы курской Корпорации развития Грабину
Ленинский суд города Курска назначил бывшему заместителю гендиректора Корпорации развития Курской области Игорю Грабину восемь лет лишения свободы по делу о... РИА Новости, 20.02.2026
Суд вынес приговор экс-замглавы курской Корпорации развития Грабину
КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Ленинский суд города Курска назначил бывшему заместителю гендиректора Корпорации развития Курской области Игорю Грабину восемь лет лишения свободы по делу о хищении средств при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее государственный обвинитель в ходе прений в Ленинском районном суде Курска запросил для Грабина 9 лет лишения свободы со штрафом в размере заработной платы за 3 года. В ходе судебных разбирательств, Грабин вину в хищениях не признал, передавал корреспондент РИА Новости.
"Назначить ему (Грабину - ред.) наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказала судья.
Курский суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются бывший гендиректор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин
, его заместитель Игорь Грабин, второй заместитель и бывший гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.