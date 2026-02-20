Суд вынес приговор экс-замглавы курской Корпорации развития Грабину

КУРСК, 20 фев – РИА Новости. Ленинский суд города Курска назначил бывшему заместителю гендиректора Корпорации развития Курской области Игорю Грабину восемь лет лишения свободы по делу о хищении средств при строительстве фортификаций, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее государственный обвинитель в ходе прений в Ленинском районном суде Курска запросил для Грабина 9 лет лишения свободы со штрафом в размере заработной платы за 3 года. В ходе судебных разбирательств, Грабин вину в хищениях не признал, передавал корреспондент РИА Новости.

"Назначить ему (Грабину - ред.) наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 700 тысяч рублей", - сказала судья.