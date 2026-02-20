https://ria.ru/20260220/sud-2075758720.html
Суд в Москве начал повторное рассмотрение дела Лазаревой*
Суд в Москве начал повторное рассмотрение дела Лазаревой* - РИА Новости, 20.02.2026
Суд в Москве начал повторное рассмотрение дела Лазаревой*
Мировой судья участка №418 по Пресненскому району Москвы начал повторное рассмотрение дела телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от обязанностей... РИА Новости, 20.02.2026
Суд в Москве начал повторное рассмотрение дела иноагента Лазаревой