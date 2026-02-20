Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве начал повторное рассмотрение дела Лазаревой* - РИА Новости, 20.02.2026
13:53 20.02.2026
Суд в Москве начал повторное рассмотрение дела Лазаревой*
Суд в Москве начал повторное рассмотрение дела Лазаревой*
2026
Суд в Москве начал повторное рассмотрение дела Лазаревой*

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Мировой судья участка №418 по Пресненскому району Москвы начал повторное рассмотрение дела телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от обязанностей иноагента, сообщил РИА Новости адвокат ведущей Леонид Соловьев.
Лазарева* обвиняется по части 2 стати 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах).
"У нас позиция непризнания вины", - сказал собеседник агентства.
Защитник добавил, что следующее судебное заседание назначено на 5 марта.
Мосгорсуд 4 февраля отменил приговор Лазаревой*, по которому Пресненский суд назначил ведущей семь лет лишения свободы по совокупности с предыдущим приговором об оправдании терроризма, и направил дело на новое рассмотрение, согласившись с представлением прокуратуры, в котором указано, что по закону районные суды не могут рассматривать дела по статье 330.1 УК РФ.
Телеведущая объявлена в международный розыск. Внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
* Лицо, признанное иноагентом в России, внесена в реестр террористов и экстремистов.
