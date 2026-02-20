Суд отказался снять арест с квартир Галицкого в центре Москвы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с имущества бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, который был наложен в рамках иска Алии Галицкой, покончившей жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе после ареста по делу о вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости.