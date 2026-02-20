Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался снять арест с квартир Галицкого в центре Москвы - РИА Новости, 20.02.2026
12:38 20.02.2026 (обновлено: 13:02 20.02.2026)
Суд отказался снять арест с квартир Галицкого в центре Москвы
Суд отказался снять арест с квартир Галицкого в центре Москвы
Суд отказался снять арест с квартир Галицкого в центре Москвы
Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с имущества бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, который был наложен в рамках иска...
происшествия, москва, московская область (подмосковье), россия, александр галицкий, игорь краснов, московский областной суд, альфа-банк
Происшествия, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Александр Галицкий, Игорь Краснов, Московский областной суд, Альфа-банк
Суд отказался снять арест с квартир Галицкого в центре Москвы

РИА Новости: суд отказался снять арест с квартир Галицкого в центре Москвы

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкИнвестор Александр Галицкий
Инвестор Александр Галицкий - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Инвестор Александр Галицкий. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с имущества бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, который был наложен в рамках иска Алии Галицкой, покончившей жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе после ареста по делу о вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости.
"Отказать в удовлетворении ходатайства о снятии обеспечительных мер, так как оно заявлено преждевременно", - огласила решение судья.
Игорь Краснов - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Источник рассказал о реакции Краснова на историю с арестом Галицкой
19 февраля, 08:44
Истринский суд Подмосковья 6 февраля арестовал Алию Галицкую по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого, после этого она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе. Мособлсуд отменил постановление по мере пресечения уже после смерти Алии.
Судья, который вынес решение об аресте Галицкой, подал заявление об отставке после того, как эта история возмутила председателя Верховного суда России Игоря Краснова. Квалификационная коллегия судей Подмосковья рассмотрит его в пятницу.
Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Тогда же был наложен арест на квартиру и два машиноместа на Патриарших прудах, квартиру в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка, однако в 2022 году вышел из его состава.
Алия Галицкая - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Источник: коллегия решит вопрос отставки судьи, арестовавшего Алию Галицкую
Вчера, 05:44
 
