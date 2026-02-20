Суд отказался снять арест с квартир Галицкого в центре Москвы

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Пресненский суд Москвы не стал снимать арест с имущества бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого, который был наложен в рамках иска Алии Галицкой, покончившей жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе после ареста по делу о вымогательстве, передает корреспондент РИА Новости.
"Отказать в удовлетворении ходатайства о снятии обеспечительных мер, так как оно заявлено преждевременно", - огласила решение судья.
Истринский суд Подмосковья 6 февраля арестовал Алию Галицкую по подозрению в вымогательстве 150 миллионов долларов у Галицкого, после этого она покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе. Мособлсуд отменил постановление по мере пресечения уже после смерти Алии.
Судья, который вынес решение об аресте Галицкой, подал заявление об отставке после того, как эта история возмутила председателя Верховного суда России Игоря Краснова. Квалификационная коллегия судей Подмосковья рассмотрит его в пятницу.
Осенью Галицкая подала иск в Пресненский суд Москвы о разделе имущества с бывшим мужем Александром Галицким. Тогда же был наложен арест на квартиру и два машиноместа на Патриарших прудах, квартиру в клубном доме "Тургенев" на Сретенке, а также загородный коттедж в элитном поселке "Миллениум-парк" на Новорижском шоссе.
Галицкий был членом совета директоров Альфа-банка, однако в 2022 году вышел из его состава.