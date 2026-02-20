Рейтинг@Mail.ru
11:56 20.02.2026
В Донецке суд заочно рассмотрит дело наемника из Хорватии
В Донецке суд заочно рассмотрит дело наемника из Хорватии
Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело наемника из Хорватии Ивицы Зурака, воевавшего на стороне Украины, сообщает Генпрокуратура РФ. РИА Новости, 20.02.2026
в мире, донецкая народная республика, украина, россия, генеральная прокуратура рф
В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Россия, Генеральная прокуратура РФ
В Донецке суд заочно рассмотрит дело наемника из Хорватии

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Верховный суд ДНР заочно рассмотрит уголовное дело наемника из Хорватии Ивицы Зурака, воевавшего на стороне Украины, сообщает Генпрокуратура РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина Республики Хорватия Ивицы Зурака. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2023 года Зурак через Польшу прибыл на Украину и вступил в состав Интернационального легиона. Он прошел военную подготовку и до осени 2025 года в качестве наемника принимал участие в боевых действиях против мирного населения и российских военных. За это он получил более 2,6 миллиона рублей.
Наемник объявлен в международный розыск и заочно арестован.
19 февраля, 10:12
 
Заголовок открываемого материала