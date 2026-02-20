В Донецке суд заочно рассмотрит дело наемника из Хорватии

«

"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего гражданина Республики Хорватия Ивицы Зурака. Он заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)… Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.