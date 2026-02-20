Рейтинг@Mail.ru
Суд рассмотрит иск Джигана о брачном договоре 1 апреля - РИА Новости, 20.02.2026
11:39 20.02.2026
Суд рассмотрит иск Джигана о брачном договоре 1 апреля
Суд рассмотрит иск Джигана о брачном договоре 1 апреля - РИА Новости, 20.02.2026
Суд рассмотрит иск Джигана о брачном договоре 1 апреля
Савеловский районный суд Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу иска рэпера Джигана (Дениса Устименко) к его супруге Оксане Самойловой о признании РИА Новости, 20.02.2026
общество
оксана самойлова, джиган (денис устименко-вайнштейн)
Оксана Самойлова, Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн), Общество
Суд рассмотрит иск Джигана о брачном договоре 1 апреля

РИА Новости: суд рассмотрит иск Джигана к Самойловой о брачном договоре 1 апреля

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© ТНТ/YouTube
Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн). Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу иска рэпера Джигана (Дениса Устименко) к его супруге Оксане Самойловой о признании недействительным брачного договора, передает корреспондент РИА Новости.
На предварительное слушание стороны не явились, их интересы представляли адвокаты. Ранее защита рэпера заявляла, что артист находился "в уязвимом состоянии" при подписании документа, принимал лекарства и не осознавал последствий. Согласно условиям договора, все совместно нажитое имущество после развода должно отойти Самойловой.
"Сегодня было предварительное судебное заседание, следующее назначено на 1 апреля, и процесс начнется", — сообщил РИА Новости представитель Самойловой Олег Тонаканян.
Самойлова подала на развод с Джиганом в прошлом году, у пары четверо детей. В ноябре суд по просьбе артиста предоставил супругам время передумать, однако в январе представитель Самойловой сообщил, что примирения не произошло.
Оксана СамойловаДжиган (Денис Устименко-Вайнштейн)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
