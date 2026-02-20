Суд рассмотрит иск Джигана о брачном договоре 1 апреля

МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы 1 апреля приступит к рассмотрению по существу иска рэпера Джигана (Дениса Устименко) к его супруге Оксане Самойловой о признании недействительным брачного договора, передает корреспондент РИА Новости.