Суд по поводу брачного договора Самойловой и Джигана состоится в пятницу

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд в Москве в пятницу начнет рассматривать иск о признании недействительным брачного договора между рэпером Джиганом (Денисом Устименко) и блогером Оксаной Самойловой, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Заседание назначено на утро пятницы", - рассказал собеседник агентства.

Как ранее рассказал РИА Новости адвокат Сергей Жорин , представляющий интересы Джигана , артист находился "в уязвимом состоянии в момент подписания документа, принимал лекарства, проходил лечение, в связи с этим не осознавал, какие правовые последствия могут наступить". Все совместное имущество супругов, по условиям договора, после развода должно отойти Самойловой

Ранее в мировой суд, который рассматривал вопрос о разводе пары, поступило заявление представителей рэпера о признании брачного договора недействительным, дело по подсудности передали в вышестоящую инстанцию.