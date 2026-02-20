Рейтинг@Mail.ru
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:26 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/stepashin-2075805895.html
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин - РИА Новости, 20.02.2026
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин
Книги о специальной военной операции не должны быть лживыми, популистскими и отталкивать читателей, заявил бывший премьер-министр РФ, президент Российского... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:26:00+03:00
2026-02-20T16:26:00+03:00
общество
россия
сергей степашин
захар прилепин
дмитрий филиппов (сценарист)
российский книжный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:150:3029:1854_1920x0_80_0_0_efb1ef6f249ca6048e96359e5758d122.jpg
https://ria.ru/20251016/putin-2048564868.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017768208_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2eb4604c1069fbfa288fff1ed5a43a95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей степашин, захар прилепин, дмитрий филиппов (сценарист), российский книжный союз
Общество, Россия, Сергей Степашин, Захар Прилепин, Дмитрий Филиппов (сценарист), Российский Книжный Союз
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин

Степашин: книги о СВО не должны быть популистскими и отталкивать читателей

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСергей Степашин
Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Сергей Степашин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Книги о специальной военной операции не должны быть лживыми, популистскими и отталкивать читателей, заявил бывший премьер-министр РФ, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"Я думаю мы очень активно и серьезно должны подойти к литературе о специальной военной операции. Она не должна быть лживой, популистской и отталкивать людей", - отметил Степашин в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Дню защитника Отечества, в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Бывший премьер РФ подчеркнул, что книги о событиях СВО должны быть такими, чтобы они тронули за душу, и, по его мнению, у российских авторов это получается. Он напомнил, что о спецоперации пишут известные отечественные писатели, среди которых Захар Прилепин и Дмитрий Филиппов, ставшие лауреатами Национальной литературной премии "Слово".
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии XXII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Бывший премьер-министр рассказал о любви Путина к литературе
16 октября 2025, 11:36
 
ОбществоРоссияСергей СтепашинЗахар ПрилепинДмитрий Филиппов (сценарист)Российский Книжный Союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала