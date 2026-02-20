https://ria.ru/20260220/stepashin-2075805895.html
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин - РИА Новости, 20.02.2026
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин
Книги о специальной военной операции не должны быть лживыми, популистскими и отталкивать читателей, заявил бывший премьер-министр РФ, президент Российского... РИА Новости, 20.02.2026
россия
Книги о спецоперации не должны быть популистскими, заявил Степашин
