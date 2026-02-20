Рейтинг@Mail.ru
В Ставрополе сорвали теракт украинских спецслужб к 23 февраля
09:49 20.02.2026 (обновлено: 12:06 20.02.2026)
В Ставрополе сорвали теракт украинских спецслужб к 23 февраля
В Ставрополе сорвали теракт украинских спецслужб к 23 февраля
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 20.02.2026
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период массовых праздничных мероприятий", — говорится в заявлении.
В Ставрополе сорвали теракт украинских спецслужб к 23 февраля

ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в Ставрополе

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России, <...> который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период массовых праздничных мероприятий", — говорится в заявлении.
Задержание жителя Челябинска, который готовил теракт под руководством украинских спецслужб - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
ФСБ задержала жителя Челябинска, готовившего теракт
18 февраля, 09:49
По полученным данным, злоумышленник состоял в одной из запрещенных в России украинских террористических организаций. Он планировал взрывы в здании филиала госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенном рядом "Сквере памяти погибшим при исполнении воинского долга".
Преступник получил от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, купил комплектующие и заложил их в заранее подготовленный тайник. Накануне его задержали при попытке достать содержимое схрона.
"Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и приготовлении к преступлению и покушении на него.
Задержание агентов международной террористической организации - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
ФСБ показала кадры задержания членов террористической ячейки в Крыму
13 февраля, 10:26
 
