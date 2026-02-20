https://ria.ru/20260220/stavropol-2075672702.html
В Ставрополе сорвали теракт украинских спецслужб к 23 февраля
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T09:49:00+03:00
2026-02-20T09:49:00+03:00
2026-02-20T12:06:00+03:00
происшествия
россия
ставрополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075716125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b7489b37370b165784e647064e430801.jpg
https://ria.ru/20260218/fsb-2075124562.html
https://ria.ru/20260213/fsb-2074096933.html
россия
ставрополь
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075716125_172:0:1612:1080_1920x0_80_0_0_2e10d552096ad93f6fefd909b79afb87.jpg
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Ставрополе
В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ. "Пресечена противоправная деятельность гражданина России, который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период массовых праздничных мероприятий", — говорится в заявлении.
2026-02-20T09:49
true
PT1M08S
происшествия, россия, ставрополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Ставрополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ предотвратила теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами в Ставрополе
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Пресечена противоправная деятельность гражданина России
, <...> который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период массовых праздничных мероприятий", — говорится в заявлении.
По полученным данным, злоумышленник состоял в одной из запрещенных в России украинских террористических организаций. Он планировал взрывы в здании филиала госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенном рядом "Сквере памяти погибшим при исполнении воинского долга".
Преступник получил от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, купил комплектующие и заложил их в заранее подготовленный тайник. Накануне его задержали при попытке достать содержимое схрона.
"Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", — отметили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статьям о теракте и приготовлении к преступлению и покушении на него.