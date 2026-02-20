В Ставрополе сорвали теракт украинских спецслужб к 23 февраля

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. В Ставрополе предотвратили теракт, планировавшийся киевским режимом к 23 февраля, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность гражданина России , <...> который по заданию киевских спецслужб готовил диверсионно-террористический акт в период массовых праздничных мероприятий", — говорится в заявлении.

По полученным данным, злоумышленник состоял в одной из запрещенных в России украинских террористических организаций. Он планировал взрывы в здании филиала госфонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" и расположенном рядом "Сквере памяти погибшим при исполнении воинского долга".

Преступник получил от кураторов инструкцию по изготовлению СВУ, купил комплектующие и заложил их в заранее подготовленный тайник. Накануне его задержали при попытке достать содержимое схрона.

"Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет", — отметили в ведомстве.