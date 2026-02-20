Рейтинг@Mail.ru
Венгрия борется за свой народ, заявил Дмитриев - РИА Новости, 20.02.2026
23:57 20.02.2026
Венгрия борется за свой народ, заявил Дмитриев
Венгрия борется за свой народ, заявил Дмитриев
в мире
украина
венгрия
киев
петер сийярто
кирилл дмитриев
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
украина
венгрия
киев
в мире, украина, венгрия, киев, петер сийярто, кирилл дмитриев, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Петер Сийярто, Кирилл Дмитриев, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Венгрия борется за свой народ, заявил Дмитриев

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Венгрия борется за свой народ, в то время как ЕС и Киев вмешиваются в венгерские выборы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Венгрия борется за свой народ, в то время как ЕС и Украина вмешиваются в венгерские выборы", - написал он в соцсети Х, комментируя заявление венгерского министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто о том, что Венгрия блокирует предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро, пока та блокирует транзит нефти из России по нефтепроводу "Дружба".
Сийярто ранее заявил, что Зеленский начал вмешиваться в венгерскую предвыборную кампанию, чтобы на выборах в апреле привести к власти оппозиционное правительство, которое одобрит отправку денег венгров коррумпированному украинскому режиму и ускоренное вступление Украины в ЕС. В связи с этим посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии, на следующий день в МИД Украины вызвали посла Венгрии в Киеве.
Здание парламента Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
МИД Венгрии вызвал украинского посла
27 января, 16:56
 
В миреУкраинаВенгрияКиевПетер СийяртоКирилл ДмитриевЕвросоюзРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
