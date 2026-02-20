МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Венгрия борется за свой народ, в то время как ЕС и Киев вмешиваются в венгерские выборы, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.