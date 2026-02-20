https://ria.ru/20260220/ssha-2075899379.html
Эксперты оценили последствия отмены пошлин в США
Эксперты оценили последствия отмены пошлин в США - РИА Новости, 20.02.2026
Эксперты оценили последствия отмены пошлин в США
Отмена импортных пошлин США может увеличить дефицит бюджета страны, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. РИА Новости, 20.02.2026
в мире, сша, дональд трамп, алексей говырин, госдума рф, единая россия, федеральная резервная система сша, введение трампом пошлин на импорт
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Отмена импортных пошлин США может увеличить дефицит бюджета страны, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать.
"Решение об отмене чрезвычайных тарифов позитивно для мировой экономики, но плохо для дефицита бюджета США", - рассказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.
Она объяснила, что одна из задач, которую должны были решить импортные пошлины, - это компенсировать убытки от "большого красивого закона" (Big, Beautiful Bill), подписанного Трампом. Эта инициатива включала продление ряда налоговых послаблений и рост военных расходов.
Отмена пошлин потребует от Штатов поиска новых источников покрытия этих расходов. "Теперь, по-видимому, дефицит бюджета будет выше", - подчеркнула эксперт.
При этом выиграть от отмены пошлин смогут американские потребители, добавил депутат, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция "Единая Россия").
"Если тарифы, действительно, снижаются и не заменяются быстро новыми, это означает меньшее ценовое давление и потенциально меньше причин для ФРС удерживать ставку на высоком уровне. Но если неопределённость сохранится из-за поиска альтернативных инструментов, регулятор может оставаться осторожным", - отметил он.