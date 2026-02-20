Эксперт рассказал, почему США всегда поддерживают Саудовскую Аравию

По его мнению, возможное сотрудничество США и Саудовской Аравии в сфере обогащения урана - это попытка Белого дома, с одной стороны, не потерять статус особых взаимоотношений, а с другой - взять под контроль амбиции королевства.

Он отметил, что экономика ближневосточного государства сильно зависит от углеводородов: нефти и газа, при этом наблюдается бурный рост населения, что ставит вопросы социального строительства. По его словам, необходима производящая экономика, которая требует ресурсов, поскольку нефть и газ конечны, в Эр-Рияде есть идея перехода к новой энергетике, в том числе атомной. Анпилогов подчеркнул, что если Тегеран в ближайшее время получит ядерное оружие, то королевству нужен противовес - за счет сделки с США или перевозки боеприпасов с территории Пакистана, если версия правдива.