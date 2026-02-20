Эксперт рассказал, почему США всегда поддерживают Саудовскую Аравию

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Эр-Рияд следует в фарватере интересов Вашингтона, а взамен пользуется поддержкой практически во всех вопросах, считает эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов.
"У Саудовской Аравии и США особые отношения. Эр-Рияд следует в фарватере политических и экономических интересов Вашингтона, а взамен пользуется поддержкой практически во всех вопросах. Кроме того, королевство полностью опирается на американские вооружения. Штаты же всегда рассматривали Саудовскую Аравию как противовес Ирану", - сказал Анпилогов газете ВЗГЛЯД.
По его мнению, возможное сотрудничество США и Саудовской Аравии в сфере обогащения урана - это попытка Белого дома, с одной стороны, не потерять статус особых взаимоотношений, а с другой - взять под контроль амбиции королевства.
"Сообщается, что Пакистан сделал для королевства боеприпасы и хранит их на своей территории, а в случае обострения передаст саудитам. При этом официальное объявление ими о ядерном статусе станет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия", - упомянул Анпилогов неподтвержденную версию.
Он отметил, что экономика ближневосточного государства сильно зависит от углеводородов: нефти и газа, при этом наблюдается бурный рост населения, что ставит вопросы социального строительства. По его словам, необходима производящая экономика, которая требует ресурсов, поскольку нефть и газ конечны, в Эр-Рияде есть идея перехода к новой энергетике, в том числе атомной. Анпилогов подчеркнул, что если Тегеран в ближайшее время получит ядерное оружие, то королевству нужен противовес - за счет сделки с США или перевозки боеприпасов с территории Пакистана, если версия правдива.
"У Штатов нет центрифужной технологии разделения изотопов. Саудитам придется покупать эту технологию, и возникает вопрос – где. Источников всего четыре: европейские компании Urenco и Orano, Россия, Китай и Иран. Если в первом случае все выглядит коммерчески просто – Европа продает, саудиты покупают, – то три других варианта связаны с серьезным изменением политики. На одной чаше оказывается взаимосвязь с Москвой, Пекином или Тегераном, а на другой – американская идея", - заключил эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с наследным принцем и премьером Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, которая закладывает основу для партнерства с Эр-Риядом в этой области, и американские компании будут приоритетными партнерами королевства в области гражданской ядерной энергетики.