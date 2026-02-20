Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, почему США всегда поддерживают Саудовскую Аравию - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:27 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ssha-2075877276.html
Эксперт рассказал, почему США всегда поддерживают Саудовскую Аравию
Эксперт рассказал, почему США всегда поддерживают Саудовскую Аравию - РИА Новости, 20.02.2026
Эксперт рассказал, почему США всегда поддерживают Саудовскую Аравию
Эр-Рияд следует в фарватере интересов Вашингтона, а взамен пользуется поддержкой практически во всех вопросах, считает эксперт в сфере энергетики Алексей... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T20:27:00+03:00
2026-02-20T20:27:00+03:00
в мире
саудовская аравия
сша
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055842080_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fff9b37410679064345c967f34b227cd.jpg
https://ria.ru/20260220/iran-2075766914.html
https://ria.ru/20260131/iran-2071374423.html
саудовская аравия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055842080_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_f4217b1d92690de42da59bcb01d08113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, саудовская аравия, сша, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
В мире, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
Эксперт рассказал, почему США всегда поддерживают Саудовскую Аравию

Анпилогов: Эр-Рияд следует в фарватере интересов Вашингтона

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп и Мухаммед бен Салман
Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Эр-Рияд следует в фарватере интересов Вашингтона, а взамен пользуется поддержкой практически во всех вопросах, считает эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов.
Саудовской Аравии и США особые отношения. Эр-Рияд следует в фарватере политических и экономических интересов Вашингтона, а взамен пользуется поддержкой практически во всех вопросах. Кроме того, королевство полностью опирается на американские вооружения. Штаты же всегда рассматривали Саудовскую Аравию как противовес Ирану", - сказал Анпилогов газете ВЗГЛЯД.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ
Вчера, 14:23
По его мнению, возможное сотрудничество США и Саудовской Аравии в сфере обогащения урана - это попытка Белого дома, с одной стороны, не потерять статус особых взаимоотношений, а с другой - взять под контроль амбиции королевства.
"Сообщается, что Пакистан сделал для королевства боеприпасы и хранит их на своей территории, а в случае обострения передаст саудитам. При этом официальное объявление ими о ядерном статусе станет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия", - упомянул Анпилогов неподтвержденную версию.
Он отметил, что экономика ближневосточного государства сильно зависит от углеводородов: нефти и газа, при этом наблюдается бурный рост населения, что ставит вопросы социального строительства. По его словам, необходима производящая экономика, которая требует ресурсов, поскольку нефть и газ конечны, в Эр-Рияде есть идея перехода к новой энергетике, в том числе атомной. Анпилогов подчеркнул, что если Тегеран в ближайшее время получит ядерное оружие, то королевству нужен противовес - за счет сделки с США или перевозки боеприпасов с территории Пакистана, если версия правдива.
"У Штатов нет центрифужной технологии разделения изотопов. Саудитам придется покупать эту технологию, и возникает вопрос – где. Источников всего четыре: европейские компании Urenco и Orano, Россия, Китай и Иран. Если в первом случае все выглядит коммерчески просто – Европа продает, саудиты покупают, – то три других варианта связаны с серьезным изменением политики. На одной чаше оказывается взаимосвязь с Москвой, Пекином или Тегераном, а на другой – американская идея", - заключил эксперт.
Ранее Белый дом сообщил, что по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с наследным принцем и премьером Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом стороны подписали совместную декларацию о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики, которая закладывает основу для партнерства с Эр-Риядом в этой области, и американские компании будут приоритетными партнерами королевства в области гражданской ядерной энергетики.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Саудовский министр заявил, что отказ Трампа от удара по Ирану усилит режим
31 января, 04:54
 
В миреСаудовская АравияСШАДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала