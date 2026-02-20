Рейтинг@Mail.ru
17:05 20.02.2026
США в ближайшие дни ожидают от Ирана предложения по атому, пишут СМИ
в мире
сша
иран
женева (город)
мирный план сша по украине
в мире, сша, иран, женева (город)
В мире, США, Иран, Женева (город)
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США в ближайшие дни ожидают от Ирана детальных письменных предложение по урегулированию разногласий вокруг его ядерной программы, передает в пятницу телеканал CBS со ссылкой на неназванные источники.
Как утверждают собеседники телеканала, ожидается, что "Иран представит США детальную и письменную версию предложения в ближайшие дни после того, сделал это устно во вторник" на переговорах в Женеве.
При этом источники не уточняют, отводит ли администрация США какой-либо крайний срок для завершения переговоров с Тегераном по его атомной программе.
Американский авианосец USS Abraham Lincoln возглавляет ударную группу в Аравийском море - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ рассказали о переполохе в США из-за хода России в отношении Ирана
19 февраля, 13:44
 
