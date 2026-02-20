Рейтинг@Mail.ru
16:48 20.02.2026
СМИ рассказали о главном "козыре" США в переговорах с Россией по Украине
СМИ рассказали о главном "козыре" США в переговорах с Россией по Украине
Возвращение экономического сотрудничества России с Западом может быть козырем Вашингтона в мирном процессе по Украине, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:48:00+03:00
2026-02-20T16:48:00+03:00
СМИ рассказали о главном "козыре" США в переговорах с Россией по Украине

RS: реинтеграция России может быть козырем США на переговорах по Украине

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Возвращение экономического сотрудничества России с Западом может быть козырем Вашингтона в мирном процессе по Украине, пишет Responsible Statecraft.
«
"Главная сила Запада — не в арсеналах, а в универсальной притягательности его институтов, товаров и услуг. Именно поэтому американским переговорщикам следует включить в мирный пакет четкий план поэтапного возвращения России в западную коммерческую орбиту. Речь о конкретных предложениях: энергетика, совместная разработка месторождений, иностранные инвестиции, платежные системы и так далее", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Зеленский сделал заявление о готовности идти на компромиссы
Вчера, 14:51
По мнению обозревателя, такой подход поспособствует урегулированию конфликта на выгодных условиях и для США, и для Украины.
В пятницу главный исполнительный директор Американской торговой палаты Роберт Эйджи заявил, что его организация продвигает снятие санкций с Москвы и предлагает начать с банков.
Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В Раде потребовали отставки Зеленского после нового доклада конгресса США
Вчера, 14:28
Как пишет The Economist, в Вашингтоне уже изучили сценарии возможной отмены санкций против России. По данным журнала, в преддверии прошлогоднего саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске Совбезу России представили план "величайшей сделки" в обмен на снятие ограничительных мер. Утверждается, что в документе среди прочего говорится о ресурсах в Арктике и на Крайнем Севере, освоение которых принесло бы взаимную выгоду.
В Москве не раз заявляли, что для западных компаний, желающих вернуться на российский рынок, не будет привилегий и преференций. Как подчеркнул первый вице-премьер Денис Мантуров, при отсутствии подписанных опционов на обратный выкуп игра будет с "чистого поля".
Пожар на предприятии в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Произошедшее в Одессе вызвало панику на Западе
Вчера, 14:11
 
