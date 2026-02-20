https://ria.ru/20260220/ssha-2075808968.html
Трамп рассказал, как шатдаун влияет на экономику США
Трамп: приостановка работы правительства стоит США 2 процентных пункта ВВП
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы американского правительства стоит стране два процентных пункта ВВП, в очередной раз обвинив Демократическую партию в умышленной организации шатдауна.
"Шатдаун демократов стоит США
как минимум 2 процентных пункта ВВП. Поэтому они опять это сделали, в мини-варианте. Никаких шатдаунов!" - написал президент в соцсети Truth Social.
Он также призвал к снижению процентной ставки и назвал нынешнего главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла
"худшим".
Газета Washington Post 14 февраля сообщала, что в США начался частичный шатдаун структур министерства внутренней безопасности США из-за отсутствия необходимого финансирования. В публикации уточнялось, что шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года. Второй шатдаун был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.