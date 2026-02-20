Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, как шатдаун влияет на экономику США - РИА Новости, 20.02.2026
16:39 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ssha-2075808968.html
Трамп рассказал, как шатдаун влияет на экономику США
Трамп рассказал, как шатдаун влияет на экономику США - РИА Новости, 20.02.2026
Трамп рассказал, как шатдаун влияет на экономику США
Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы американского правительства стоит стране два процентных пункта ВВП, в очередной раз обвинив... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T16:39:00+03:00
2026-02-20T16:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джером пауэлл
сша
в мире, сша, дональд трамп, джером пауэлл
В мире, США, Дональд Трамп, Джером Пауэлл
Трамп рассказал, как шатдаун влияет на экономику США

Трамп: приостановка работы правительства стоит США 2 процентных пункта ВВП

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что приостановка работы американского правительства стоит стране два процентных пункта ВВП, в очередной раз обвинив Демократическую партию в умышленной организации шатдауна.
"Шатдаун демократов стоит США как минимум 2 процентных пункта ВВП. Поэтому они опять это сделали, в мини-варианте. Никаких шатдаунов!" - написал президент в соцсети Truth Social.
Он также призвал к снижению процентной ставки и назвал нынешнего главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла "худшим".
Газета Washington Post 14 февраля сообщала, что в США начался частичный шатдаун структур министерства внутренней безопасности США из-за отсутствия необходимого финансирования. В публикации уточнялось, что шатдаун охватил около 13% федеральных гражданских госслужащих.
В конце 2025 года США столкнулись с самым продолжительным в истории страны перерывом в работе правительства, который продлился 43 дня: с 1 октября по 12 ноября. Тогда законодатели договорились продлить финансирование правительства до 30 января этого года. Второй шатдаун был частичным и продлился с 31 января по 3 февраля.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Высокий риск". Китай принял экстренное решение по госдолгу США
17 февраля, 08:00
 
В миреСШАДональд ТрампДжером Пауэлл
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
