США ожидают прибытия авианосца Gerald Ford на Ближнем Востоке, пишут СМИ
14:49 20.02.2026
США ожидают прибытия авианосца Gerald Ford на Ближнем Востоке, пишут СМИ
США ожидают прибытия авианосца Gerald Ford на Ближнем Востоке, пишут СМИ
в мире
сша
ближний восток
иран
ford motor
министерство обороны сша
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
сша
ближний восток
иран
в мире, сша, ближний восток, иран, министерство обороны сша
В мире, США, Ближний Восток, Иран, Ford Motor, Министерство обороны США, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
США ожидают прибытия авианосца Gerald Ford на Ближнем Востоке, пишут СМИ

WP: США ожидают прибытия авианосца USS Gerald Ford на Ближнем Востоке

© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy Авианосец USS Gerald R. Ford
© AP Photo / Mass Communication Specialist 2nd Class Ridge Leoni/U.S. Navy
Авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Формируемая США ударная группировка вблизи Ближнего Востока ожидает прибытия авианосца USS Gerald Ford и сопровождающих его кораблей на фоне подготовки возможной военной операции против Ирана, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
По их данным, Пентагон в течение нескольких недель концентрирует значительные силы в регионе, несмотря на риски возможных потерь среди военнослужащих США и втягивания страны в затяжной конфликт.
Согласно данным издания, военное руководство на прошлой неделе продлило развертывание авианосной группы и направило ее из Карибского моря к Ближнему Востоку. В четверг корабли приближались к Гибралтарскому проливу, что, по оценке собеседников издания, делает возможным проведение операции в течение ближайших дней.
Окончательное решение о нанесении удара, как отмечается, пока не принято.
Как сообщало накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Арабские страны выступили против операции США против Ирана, сообщили СМИ
Заголовок открываемого материала