США ожидают прибытия авианосца Gerald Ford на Ближнем Востоке, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Формируемая США ударная группировка вблизи Ближнего Востока ожидает прибытия авианосца USS Gerald Ford и сопровождающих его кораблей на фоне подготовки возможной военной операции против Ирана, пишет в пятницу газета Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников.
Согласно данным издания, военное руководство на прошлой неделе продлило развертывание авианосной группы и направило ее из Карибского моря к Ближнему Востоку. В четверг корабли приближались к Гибралтарскому проливу, что, по оценке собеседников издания, делает возможным проведение операции в течение ближайших дней.
Окончательное решение о нанесении удара, как отмечается, пока не принято.
Как сообщало накануне издание Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп рассматривает возможность нанесения первичного ограниченного удара по иранским военным и правительственным объектам, чтобы принудить его заключить ядерную сделку, и, если власти Ирана не согласятся после этого на требования Трампа о прекращении обогащения урана, США ответят широкомасштабной военной кампанией.