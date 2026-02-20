Рейтинг@Mail.ru
США не планируют лишать Европу ядерного зонтика, заявил постпред при ЕС - РИА Новости, 20.02.2026
14:39 20.02.2026
США не планируют лишать Европу ядерного зонтика, заявил постпред при ЕС
в мире, франция, европа, сша, эммануэль макрон, евросоюз, нато
В мире, Франция, Европа, США, Эммануэль Макрон, Евросоюз, НАТО
© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. США не планируют лишать Европу своего "ядерного зонтика", заявил в пятницу постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер.
"У нас есть ядерный зонтик, который защищает Европу, он никуда не денется. И если бы он куда-то делся, то Европа не смогла бы его заместить", - сказал он в интервью агентству Блумберг.

По его словам, экономика Франции, в частности, сейчас не в состоянии справиться с такой задачей.
В октябре президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) заявил, что Франция работает над модернизацией ядерной доктрины.
Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО.
В миреФранцияЕвропаСШАЭммануэль МакронЕвросоюзНАТО
 
 
