США не планируют лишать Европу ядерного зонтика, заявил постпред при ЕС
США не планируют лишать Европу своего "ядерного зонтика", заявил в пятницу постоянный представитель США при ЕС Эндрю Паздер. РИА Новости, 20.02.2026
США не планируют лишать Европу ядерного зонтика, заявил постпред при ЕС
