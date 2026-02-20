Рейтинг@Mail.ru
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия - РИА Новости, 20.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 20.02.2026
https://ria.ru/20260220/ssha-2075770386.html
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия - РИА Новости, 20.02.2026
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия
Администрация президента США Дональда Трампа угрожает странам Евросоюза ответными мерами, если те ограничат доступ американских производителей оружия на... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:34:00+03:00
2026-02-20T14:34:00+03:00
в мире
сша
европа
германия
дональд трамп
марк рютте
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260220/iran-2075728705.html
https://ria.ru/20260220/drony-2075276572.html
сша
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, европа, германия, дональд трамп, марк рютте, евросоюз, нато
В мире, США, Европа, Германия, Дональд Трамп, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия

Politico: США пригрозили ЕС мерами в случае ограничения доступа к рынку оружия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа угрожает странам Евросоюза ответными мерами, если те ограничат доступ американских производителей оружия на европейский рынок, пишет издание Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
"Администрация президента США Дональда Трампа угрожает ответными мерами европейским странам, если ЕС предпочтет отечественных производителей вооружения в рамках перевооружения континента. Минобороны США возражает против любых усилий ЕС ограничить доступ американских производителей оружия на европейский рынок", - говорится в публикации со ссылкой на документ, содержащий детали консультаций США с Еврокомиссией.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
СМИ узнали, что Иран предложил США для смягчения санкций
Вчера, 12:41
США утверждают, что протекционизм является неверным направлением для Евросоюза.
"Соединенные Штаты выступают решительно против любых изменений..., которые бы ограничивали возможность производства США поддерживать или участвовать иным образом в национальных оборонных закупках стран ЕС", - говорится в документе.
Politico указывает на возникший "парадокс" в подходе США к Европе.
"В то время как администрация Трампа неоднократно говорила европейцам о том, что хочет, чтобы те взяли на себя львиную часть конвенциональной обороны континента, США не хотят, чтобы это произошло за счет американских оборонных компаний", - отмечает издание.
Ранее Politico со ссылкой на внутренний документ минобороны Германии писало, что Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) от Boeing.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.
Подводный дрон Lamprey - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
"Его невозможно засечь". Чем США решили ответить Китаю на море
Вчера, 08:00
 
В миреСШАЕвропаГерманияДональд ТрампМарк РюттеЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала