США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа угрожает странам Евросоюза ответными мерами, если те ограничат доступ американских производителей оружия на европейский рынок, пишет издание Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

"Администрация президента США Дональда Трампа угрожает ответными мерами европейским странам, если ЕС предпочтет отечественных производителей вооружения в рамках перевооружения континента. Минобороны США возражает против любых усилий ЕС ограничить доступ американских производителей оружия на европейский рынок", - говорится в публикации со ссылкой на документ, содержащий детали консультаций США с Еврокомиссией.

США утверждают, что протекционизм является неверным направлением для Евросоюза.

"Соединенные Штаты выступают решительно против любых изменений..., которые бы ограничивали возможность производства США поддерживать или участвовать иным образом в национальных оборонных закупках стран ЕС", - говорится в документе.

Politico указывает на возникший "парадокс" в подходе США к Европе

"В то время как администрация Трампа неоднократно говорила европейцам о том, что хочет, чтобы те взяли на себя львиную часть конвенциональной обороны континента, США не хотят, чтобы это произошло за счет американских оборонных компаний", - отмечает издание.

Ранее Politico со ссылкой на внутренний документ минобороны Германии писало, что Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) от Boeing.