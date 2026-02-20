https://ria.ru/20260220/ssha-2075770386.html
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия - РИА Новости, 20.02.2026
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия
Администрация президента США Дональда Трампа угрожает странам Евросоюза ответными мерами, если те ограничат доступ американских производителей оружия на... РИА Новости, 20.02.2026
2026-02-20T14:34:00+03:00
2026-02-20T14:34:00+03:00
2026-02-20T14:34:00+03:00
в мире
сша
европа
германия
дональд трамп
марк рютте
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
https://ria.ru/20260220/iran-2075728705.html
https://ria.ru/20260220/drony-2075276572.html
сша
европа
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, европа, германия, дональд трамп, марк рютте, евросоюз, нато
В мире, США, Европа, Германия, Дональд Трамп, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО
США отреагировали на планы ЕС ограничить доступ к рынку оружия
Politico: США пригрозили ЕС мерами в случае ограничения доступа к рынку оружия
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа угрожает странам Евросоюза ответными мерами, если те ограничат доступ американских производителей оружия на европейский рынок, пишет издание Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.
"Администрация президента США Дональда Трампа
угрожает ответными мерами европейским странам, если ЕС
предпочтет отечественных производителей вооружения в рамках перевооружения континента. Минобороны США возражает против любых усилий ЕС ограничить доступ американских производителей оружия на европейский рынок", - говорится в публикации со ссылкой на документ, содержащий детали консультаций США с Еврокомиссией.
США утверждают, что протекционизм является неверным направлением для Евросоюза.
"Соединенные Штаты выступают решительно против любых изменений..., которые бы ограничивали возможность производства США поддерживать или участвовать иным образом в национальных оборонных закупках стран ЕС", - говорится в документе.
Politico
указывает на возникший "парадокс" в подходе США к Европе
.
"В то время как администрация Трампа неоднократно говорила европейцам о том, что хочет, чтобы те взяли на себя львиную часть конвенциональной обороны континента, США не хотят, чтобы это произошло за счет американских оборонных компаний", - отмечает издание.
Ранее Politico со ссылкой на внутренний документ минобороны Германии писало, что Евросоюз ищет европейскую замену американским разведывательным самолетам дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) от Boeing.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте
, выступая на полях Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что в Европе кардинально изменился взгляд на коллективную безопасность, страны готовы вкладываться в оборону и брать на себя более активную роль в альянсе.