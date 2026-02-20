Присутствие ВМС США на Ближнем Востоке продолжит нарастать, считают СМИ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Военно-морское присутствие США на Ближнем Востоке, как ожидается, продолжит нарастать на фоне стягивания Вашингтоном сил в регион и напряженности с Ираном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
В четверг президент США Дональд Трамп заявил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран не согласится на сделку.
"Военно-морское присутствие (США - ред.) в (ближневосточном - ред.) регионе, как ожидается, еще больше возрастет", - говорится в материале издания.
Ссылаясь на данные американских ВМС, газета сообщает, что сейчас на Ближнем Востоке дислоцируются по меньшей мере 12 военных кораблей США: один авианосец, восемь эсминцев и три корабля прибрежной зоны, переоборудованные в минные тральщики. Кроме того, как пишет издание, на Ближний Восток также направляются еще три эсминца и крупнейший авианосец ВМС США USS Gerald R Ford, который по состоянию на среду двигался у западного побережья Африки.
Ссылаясь на собственный анализ спутниковых снимков, Financial Times сообщает, что у побережья Омана сейчас расположен американский авианосец USS Lincoln. Кроме того, ссылаясь на данные сервиса Flightradar24, газета отмечает, что за последние три дня 39 самолетов-заправщиков были передислоцированы поближе к вероятному театру военных действий, еще 29 единиц транспортной воздушной техники были перемещены в Европу.