СМИ: американские военные еще не получили список целей для атаки на Иран
СМИ: американские военные еще не получили список целей для атаки на Иран - РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: американские военные еще не получили список целей для атаки на Иран
Силы США еще не получили список целей для проведения потенциальной атаки на Иран, что говорит о том, что американский лидер Дональд Трамп еще не отдал приказ о... РИА Новости, 20.02.2026
в мире
СМИ: американские военные еще не получили список целей для атаки на Иран
CNN: ВС США еще не получили список целей для потенциальной атаки на Иран