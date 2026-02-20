Рейтинг@Mail.ru
СМИ: американские военные еще не получили список целей для атаки на Иран
09:27 20.02.2026
СМИ: американские военные еще не получили список целей для атаки на Иран
СМИ: американские военные еще не получили список целей для атаки на Иран
Силы США еще не получили список целей для проведения потенциальной атаки на Иран, что говорит о том, что американский лидер Дональд Трамп еще не отдал приказ о... РИА Новости, 20.02.2026
СМИ: американские военные еще не получили список целей для атаки на Иран

CNN: ВС США еще не получили список целей для потенциальной атаки на Иран

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Силы США еще не получили список целей для проведения потенциальной атаки на Иран, что говорит о том, что американский лидер Дональд Трамп еще не отдал приказ о проведении военной операции, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с планированием.
"Американские войска еще не получили список целей для потенциальных ударов по Ирану, что свидетельствует о том, что Трамп еще не "нажал на курок", отдав приказ о проведении какой-либо конкретной военной операции", - приводит телеканал данные источника.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Миссия Ирана в ООН назвала базы США на Ближнем Востоке законными целями
01:58
Как отмечает CNN, американские чиновники заявляют, что Трамп по-прежнему привержен дипломатическому решению.
В четверг Трамп заявил, что в ситуации с Ираном могут произойти очень плохие вещи, если Тегеран не согласится на сделку.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Трамп рассматривал разные варианты ударов по Ирану, пишут СМИ
09:17
 
