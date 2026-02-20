В Apple объяснили, почему мессенджер MAX нельзя скачать в США

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Пользователи продукции Apple не могут скачать мессенджер Max в США из-за наличия местных ограничений и лицензионных соглашений, следует из ответа, полученного РИА Новости в службе поддержки американской компании.

Там сообщили, что разработчики приложений должны соответствовать местным законам и правилам, а обратная ситуация может ограничивать к ним доступ. О возможных сроках появления Max в американском App Store в службе поддержки ответить не смогли.