В Apple объяснили, почему мессенджер MAX нельзя скачать в США - РИА Новости, 20.02.2026
04:31 20.02.2026 (обновлено: 08:24 20.02.2026)
В Apple объяснили, почему мессенджер MAX нельзя скачать в США
В Apple объяснили, почему мессенджер MAX нельзя скачать в США - РИА Новости, 20.02.2026
В Apple объяснили, почему мессенджер MAX нельзя скачать в США
Пользователи продукции Apple не могут скачать мессенджер Max в США из-за наличия местных ограничений и лицензионных соглашений, следует из ответа, полученного... РИА Новости, 20.02.2026
https://ria.ru/20260217/max-2074938541.html
https://ria.ru/20260210/max-2073452218.html
В Apple объяснили, почему мессенджер MAX нельзя скачать в США

РИА Новости: Max недоступен в США из-за региональных ограничений

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мессенджер Max. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Пользователи продукции Apple не могут скачать мессенджер Max в США из-за наличия местных ограничений и лицензионных соглашений, следует из ответа, полученного РИА Новости в службе поддержки американской компании.
Бета-версию цифровой платформы Max компания VK запустила в марте 2025 года. Платформа позволяет пользователям обмениваться сообщениями, совершать звонки, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайтов. Приложение доступно в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
В MAX появилось более миллиона приватных каналов за неделю
17 февраля, 13:17
Однако для пользователей App Store, зарегистрированных в американской версии магазина, приложение по-прежнему остается недоступно для скачиваний как на смартфоны, так и на другие устройства Apple.
"Разница между странами в доступных приложениях связана с региональными ограничениями и лицензионными соглашениями", — ответили в службе поддержки пользователей Apple в США на вопрос о недоступности мессенджера Max.
Там сообщили, что разработчики приложений должны соответствовать местным законам и правилам, а обратная ситуация может ограничивать к ним доступ. О возможных сроках появления Max в американском App Store в службе поддержки ответить не смогли.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Мессенджер MAX стал доступен в Туркмении
10 февраля, 14:40
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
