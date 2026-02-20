В США заявили о сокращении помощи Украине

ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе Конгрессу сообщили, что помощь США Украине сократилась с миллиардов до сотен миллионов долларов.

"Только 3,92 миллиарда долларов было согласовано на 2025 финансовый год и около 220 миллионов на 2026 финансовый год", — говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.

В апреле 2024 года было согласовано выделение 60,8 миллиарда, с тех пор значительных средств не выделялось, указывают авторы доклада.

Всего за время СВО Конгресс согласовал для помощи Киеву 187,8 миллиарда долларов, говорится в документе. Отмечается, что 64,5 миллиарда долларов были выделены, но еще не израсходованы.