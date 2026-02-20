Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о сокращении помощи Украине
04:26 20.02.2026 (обновлено: 06:10 20.02.2026)
В США заявили о сокращении помощи Украине
Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе Конгрессу сообщили, что помощь США Украине сократилась с миллиардов до сотен миллионов долларов.
В США заявили о сокращении помощи Украине

Помощь США Украине сократилась с миллиардов до сотен миллионов долларов за год

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 фев — РИА Новости. Аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе Конгрессу сообщили, что помощь США Украине сократилась с миллиардов до сотен миллионов долларов.
"Только 3,92 миллиарда долларов было согласовано на 2025 финансовый год и около 220 миллионов на 2026 финансовый год", — говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Захарова призвала США прекратить снабжать Украину оружием
Вчера, 13:17
В апреле 2024 года было согласовано выделение 60,8 миллиарда, с тех пор значительных средств не выделялось, указывают авторы доклада.
Всего за время СВО Конгресс согласовал для помощи Киеву 187,8 миллиарда долларов, говорится в документе. Отмечается, что 64,5 миллиарда долларов были выделены, но еще не израсходованы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В США признали превосходство российских сил над ВСУ
03:01
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
