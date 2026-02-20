В США заявили, что невозможно оценить эффективность санкций против России

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции разработаны так, что оценить их эффективность невозможно, признали аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе Конгрессу.

"Ведомства не могут полностью оценить прогресс на пути к достижению целей, что сокращает возможность определения эффективности санкций и мер экспортного контроля, связанных с Россией", - говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.

Как говорится в документе, отвечавшие за применение санкций ведомства с самого начала не установили "ясных и определенных целей, увязанных с измеримым результатом своих действий".