В США заявили, что невозможно оценить эффективность санкций против России

ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. Антироссийские санкции разработаны так, что оценить их эффективность невозможно, признали аудиторы Пентагона, госдепа и USAID в докладе Конгрессу.
"Ведомства не могут полностью оценить прогресс на пути к достижению целей, что сокращает возможность определения эффективности санкций и мер экспортного контроля, связанных с Россией", - говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.
Трамп продлил санкции США против России
Вчера, 20:32
Как говорится в документе, отвечавшие за применение санкций ведомства с самого начала не установили "ясных и определенных целей, увязанных с измеримым результатом своих действий".
Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций против России из-за конфликта на Украине. Ранее он признавал, что российскому руководству удается справляться с ограничениями.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.